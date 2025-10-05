¿Qué auto me compro? Peugeot 208 vs. Volkswagen Polo

Son dos modelos de referencia del mercado argentino y de los más elegidos por el público. Características y precios.

En el segmento B hatch, el de los autos más compactos, el Peugeot 208 y el Volkswagen Polo pelean palmo a palmo entre quienes buscan un 0 km confiable, bien equipado y con precios todavía “alcanzables” frente a otras categorías. La pregunta “ ¿Qué auto me compro? ” aparece cada vez que suben las listas y por eso vale repasar virtudes y flaquezas de ambos: diseño, mecánica, seguridad, espacio, equipamiento y precio al día .

De entrada, el Peugeot 208 se distingue por su apuesta de diseño y un habitáculo moderna, con tableros digitales y terminaciones que lo volvieron “aspiracional” dentro de los compactos. El Volkswagen Polo , por su parte, mantiene una propuesta clásica y más sobria , con ajustes recientes en la gama y una sensación de mayor robustez en el confort de marcha propio de la escuela alemana. Ambos ofrecen versiones de entrada accesibles y variantes más tecnológicas, por lo que conviene mirar equipamiento y motorizaciones antes de decidir.

En motores, la familia del Volkswagen Polo combina el conocido 1.6 MSI para las versiones base y el 1.0 turbo 170 TSI en los niveles superiores; esta última opción, aun con menos caballos en la ficha, empuja mejor a bajas vueltas y logra consumos contenidos. En el Peugeot 208, la base ahora parte del 1.6 de 115 CV y convive con el T200 turbo en las versiones más altas, que suma reacción y ayudas a la conducción (ADAS). Es decir: hay alternativas “simples y confiables” y también otras “más modernas y eficientes”.

Otra diferencia que influye en el uso diario: el Volkswagen Polo ofrece baúl de 300 litros y una postura de manejo baja, cómoda en ruta; el Peugeot 208 compensa con una posición i-Cockpit, tablero elevado y volante pequeño que muchos usuarios valoran en la ciudad. En conectividad, los dos resuelven con pantallas grandes, Android Auto y Apple CarPlay, y cargador inalámbrico según versión.

En seguridad, ESP y ganchos ISOFIX son norma; los tope de gama del Peugeot 208 suman paquetes de ADAS (freno autónomo, mantenimiento de carril), mientras que el Volkswagen Polo se anota con 4 airbags y buena dotación de asistentes según versión.

Peugeot 208 vs. Volkswagen Polo: ¿cuál conviene en 2025?

Diseño y calidad percibida

Si lo emocional pesa, el Peugeot 208 seduce con líneas más “premium” y un interior con tablero digital que luce un escalón arriba. El Volkswagen Polo propone estética sobria y plásticos correctos, con un armado consistente. Para quien prioriza imagen y modernidad, ventaja del Peugeot 208; para quien busca tradición y ergonomía convencional, punto para Volkswagen Polo.

Motor y consumo

En el día a día, el 1.0 turbo 170 TSI del Volkswagen Polo ofrece mejor respuesta en baja y es eficiente en ruta; la caja automática de 6 marchas acompaña bien. El 1.6 de 115 CV del Peugeot 208 es probado y simple (ideal si se prioriza mantenimiento básico), mientras que el T200 turbo eleva prestaciones y suma tecnología. Balance: Polo saca ventaja por eficiencia en sus versiones turbo; 208 compite fuerte con su T200 y retiene a quienes prefieren mecánicas conocidas en las versiones base.

Seguridad y ayudas

Ambos cumplen con ESP e ISOFIX. En las versiones tope de gama, el Peugeot 208 agrega ADAS clave (freno autónomo, alerta de colisión, asistente de carril), un diferencial en ciudad y ruta. El Volkswagen Polo Highline suma iluminación full LED, tablero 100% digital y buena estabilidad; su dotación de airbags y asistentes es correcta, aunque menos completa en ADAS respecto del 208 GT/T200.

Confort y conectividad

Los dos traen pantallas de 10" aprox., conectividad inalámbrica y cargador por inducción, según versión. El Volkswagen Polo se destaca por robustez de marcha y silencio a bordo, con una posición de manejo baja y precisa. El Peugeot 208 brilla en calidad percibida, i-Cockpit y sensación moderna en el habitáculo.

Precios de referencia y oferta

Con listas de los autos 0km actualizadas en octubre, el Peugeot 208 va de versiones de entrada en torno a los $29 millones a tope de gama por encima de los $40 millones. La familia Volkswagen Polo muestra una base arriba de los $31 millones para Track MSI y niveles intermedios y altos que trepan hacia los $37–$40 millones, quedando el GTS aún más arriba. Como siempre, son precios de lista, sujetos a bonificaciones, variaciones del mes e impuestos.

Peugeot 208 Active MT: $29.120.000

Peugeot 208 Allure MT: $33.380.000

Peugeot 208 Allure AT: $35.580.000

Peugeot 208 Allure Pk T200: $38.220.000

Peugeot 208 GTT200: $40.290.000





Volkswagen Polo 5P 1.6L Track MSi: $31.831.050

Volkswagen Polo 5P 170 TSi Comfortline: $37.180.650

Volkswagen Polo 5P 1.0L Highline 170 TSi: $40.220.300

Volkswagen Polo 5P 1.4L GTS 250 TSi: $46.783.250

Para quién conviene cada uno

Peugeot 208: para quien prioriza diseño, equipamiento moderno y ADAS en los full, con una base 1.6 confiable y la alternativa turbo para mejores prestaciones.

Volkswagen Polo: para quien prefiere manejo clásico, suspensiones más duras, consumo contenido en el 1.0 turbo y un equilibrio general muy sólido, más un baúl competitivo en la categoría.

Si se busca tecnología de asistencia activa y un habitáculo más “premium”, el Peugeot 208 (especialmente el Allure Pack/GT T200) ofrece valor agregado. Si el foco es confort, eficiencia del motor turbo y equilibrio dinámico, el Volkswagen Polo (en Comfortline/Highline 170 TSI) es compra redonda. Para entrada de gama, el 208 Active 1.6 y el Polo Track MSI quedan muy parejos: 208 con ambiente más moderno, Polo con confort y baúl de referencia.