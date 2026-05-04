Cuánto sale un Peugeot 208 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

El hatchback producido en la planta de El Palomar es uno de los autos 0km más patentados de Argentina.

El Peugeot 208 se consolida como uno de los autos 0 km más vendidos de Argentina y uno de los pilares de la producción nacional. Fabricado en la planta bonaerense de El Palomar , el hatchback de Stellantis logró posicionarse como uno de los modelos de mayor volumen del mercado, incluso en un contexto dominado por SUV y pickups. ¿Cuál es su valor en mayo 2026?

Su combinación de diseño moderno, buen nivel de equipamiento y una gama variada le permite competir no solo dentro del segmento B (chico), sino también en el ránking general de patentamientos, donde mes a mes aparece entre los primeros puestos.

El 208 se destaca por contar con una propuesta mecánica completa: las versiones de entrada vienen equipadas con un motor naftero aspirado de 1.6, mientras que las superiores cuentan con una unidad de potencia 1.0 turbonaftera aún más eficiente. Entre sus principales competidores en el mercado figuran Fiat Cronos y Toyota Yaris.

Peugeot 208: cómo quedó en los patentamientos de abril 2026

Según el último informe de la Asociación de Concesioonarios Automotores de la Argentina (ACARA), el Peugeot 208 volvió a destacarse en abril de 2026 con 1.819 unidades patentadas, lo que lo ubicó en el segundo lugar del ranking mensual, solo por detrás de la Toyota Hilux.

En el acumulado enero-abril, el modelo alcanza 9.033 unidades, consolidándose como uno de los autos más vendidos del país y como uno de los líderes dentro del segmento hatchback.

Ranking: los 10 autos más vendidos en Argentina (enero-abril)

Toyota Hilux – 10.183 unidades

Peugeot 208 – 9.033 unidades

Fiat Cronos – 8.440 unidades

Ford Territory – 7.387 unidades

Ford Ranger – 6.918 unidades

Volkswagen Amarok – 5.657 unidades

Chevrolet Tracker – 5.448 unidades

Peugeot 2008 – 4.000 unidades

Toyota Yaris Cross – 4.265 unidades

Chevrolet Onix – 4.000 unidades

Nuevo 208 Peugeot 208,. un auto pensado para el uso urbano, pero que también muestra buenos rendimientos en ruta. Stellantis

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caida del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Peugeot 208: modelos y ficha técnica

El Peugeot 208 se ofrece en cinco versiones, con distintas combinaciones de motorización y transmisión, lo que le permite cubrir perfiles muy variados de usuarios, desde quienes priorizan precio y eficiencia hasta quienes buscan un enfoque más deportivo.

La gama arranca con el 208 Active, que utiliza el conocido motor naftero 1.6 de 115 CV, asociado a una caja manual de cinco marchas. Incluye control de estabilidad, frenos ABS y cuatro airbags, con un planteo funcional para el uso diario.

En el nivel Allure, el 208 suma más equipamiento y opciones mecánicas. Además del 1.6 manual, ofrece caja automática CVT, y la versión Allure Pack T200 incorpora el motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, que mejora prestaciones y respuesta tanto en ciudad como en ruta.

208 Peugeot 208, cuál es su valor en mayo 2026. Stellantis

En lo más alto de la gama aparece el Peugeot 208 GT, que combina el motor turbo con un enfoque más deportivo: llantas de 17 pulgadas, faros Full LED, detalles exteriores específicos y un interior con mayor carga tecnológica y asistencias a la conducción.

Cuánto sale un Peugeot 208 en mayo 2026

Los precios de lista vigentes del Peugeot 208 en mayo 2026 en Argentina son los siguientes: