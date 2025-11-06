Peugeot ya trabaja en el próximo 208: así es el primer boceto del nuevo modelo

La tercera generación del exitoso compacto del León se fabricará en España desde 2026.

Mientras en la Argentina la generación actual del Peugeot 208 sigue firme en los concesionarios, y con buen ritmo de ventas, la marca del León ya mostró el primer adelanto oficial de lo que vendrá: un prototipo llamado Polygon Concept , que funciona como boceto a escala real del futuro hatchback chico de la casa francesa.

Este modelo conceptual no es un simple ejercicio de diseño: se trata de la carta de presentación de la tercera generación del Peugeot 208 , un auto clave para la marca en todo el mundo. En una sola imagen se condensan las líneas maestras de lo que será el próximo compacto del segmento B: un estilo más agresivo, aerodinámico y tecnológico, con la clásica firma luminosa de las “garras” llevada al extremo.

El Peugeot 208 actual, fabricado en El Palomar, se lanzó comercialmente en Argentina en 2020 (tras el debut global en 2019) y se convirtió en una de las columnas del segmento de los compactos nacionales. El modelo argentino se basa en la conocida plataforma CMP y ofrece motorizaciones nafteras que apuntan a un público amplio, que valora la practicidad y el diseño sin perder de vista el consumo.

El nuevo boceto, en cambio, adelanta un salto de generación importante. El próximo Peugeot 208 europeo estrenará la plataforma STLA Small del grupo Stellantis, pensada desde el inicio para configuraciones eléctricas y electrificadas, con más autonomía y tecnología de asistencias a la conducción. Se habla de un lanzamiento global a partir de 2026, con producción asignada a la planta de Zaragoza, en España, y fuerte foco en versiones 100% eléctricas.

Peugeot también eligió un camino muy moderno para mostrar este primer boceto: el Polygon Concept tendrá una presentación especial dentro del universo digital de Fortnite, el popular videojuego en línea. Allí se recreará una experiencia inmersiva para que los fanáticos puedan “subirse” virtualmente al auto y conocer de cerca el diseño exterior e interior antes del debut físico.

Peugeot 208: cómo será la próxima generación que anticipa el Polygon Concept

En la única imagen oficial, el Peugeot Polygon Concept exhibe las proporciones típicas de un hatchback, pero llevadas al límite. El frente muestra una parrilla casi cerrada, pensada para versiones eléctricas, y un conjunto óptico dividido en tres segmentos horizontales que reinterpretan las clásicas garras del León.

La silueta combina voladizos muy cortos, techo bajo y una línea de cintura marcada, lo que le da un aspecto musculoso pero eficiente desde lo aerodinámico. El capot es más corto que en el modelo actual, aprovechando que las versiones eléctricas necesitan menos espacio para el conjunto mecánico.

En el interior, el prototipo adelanta un ambiente completamente renovado. El ya conocido i-Cockpit daría paso a una evolución aún más digital, con pantallas de gran tamaño y un tablero flotante. La gran adelanto que muestra el concept es el volante cuadrado Hypersquare, asociado a un sistema de dirección “steer-by-wire”, es decir, sin conexión mecánica tradicional entre el volante y las ruedas. Peugeot asegura que este sistema será central en la experiencia de manejo de sus próximos modelos.

El objetivo es competir de igual a igual con rivales como Renault 5, BYD Dolphin, los futuros Kia EV2 y Volkswagen ID. Polo, modelos que también apuestan a los urbanos eléctricos como puerta de entrada a la movilidad cero emisiones.

Desde su primera generación, que vio la luz en 2012, el Peugeot 208 se consolidó como heredero de una larga tradición de compactos de la marca, que arranca con los históricos 205 y 206. El Polygon Concept toma esa herencia y la proyecta hacia adelante, con una estética más radical, un interior futurista y una apuesta fuerte por la electrificación, pero manteniendo la receta básica: un hatchback chico, ágil, atractivo y práctico para el día a día.