Cuánto sale un Peugeot 208 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Está top 3 en patentamientos de autos 0km en Argentina y ofrece un atractivo sistema de financiación. ¿Cuál es el aumento que fijó Stellantis para este mes?

El Peugeot 208 se caracteriza por su diseño moderno y una estética deportiva que lo convierten en uno de los autos 0km más buscados de su segmento. Producido en la planta bonaerense de El Palomar, este hatchback figura entre los tres modelos más patentados de Argentina en el año ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

Este vehículo se fabrica en el país desde agosto del 2020 (hasta entonces llegaba importado desde Brasil) y es uno de los productos insignia de la marca francesa en el mercado automotor local; de hecho, en 2024 fue el auto más patentado de la Argentina .

Sus buenas prestaciones, la interesante relación precio-calidad, un financiamiento atractivo , sumado a un buen servicio de posventa hacen que el 208 mantenga una demanda constante en los concesionarios y siga siendo uno de los modelos más elegidos por quienes buscan un auto urbano, moderno y eficiente .

Peugeot 208: sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Peugeot 208 fue el octavo vehículo más patentado en septiembre 2025 con 1.723 unidades. Primero quedó Toyota Yaris (3.037), segundo Toyota Hilux (2.499) y tercero Ford Ranger (2.211).

A nivel anual la foto cambia y el 208 figura en el podio de los vehículos más patentados, que se reproduce a continuación:

Toyota Yaris - 21.023 unidades Fiat Cronos - 26.009 Peugeot 208 - 24.632 Toyota Hilux - 24.581 Ford Ranger - 20.694

Peugeot 208: financiación disponible

Uno de los puntos fuertes del Peugeot 208 es el atractivo sistema de financiación que ofrece el Grupo Stellantis para adquirir este modelo, que está compuesto de la siguiente manera:

Financiación con Tasa Express : permite financiar hasta $12.000.000 con una Tasa Nominal Anual -TNA- del 0% a 12 meses (este sistema está disponible para todos los modelos de la marca).

: permite financiar hasta $12.000.000 con una Tasa Nominal Anual -TNA- del 0% a 12 meses (este sistema está disponible para todos los modelos de la marca). Financiación con Tasa Exclusiva : ofrece hasta $16.000.000 financiados con una TNA preferencial del 12,9% a 18 meses (exclusiva para 208 y 2008)

: ofrece hasta $16.000.000 financiados con una TNA preferencial del 12,9% a 18 meses (exclusiva para 208 y 2008) Financiación Tasa Simple: permite financiar hasta $20.000.000 para cualquier modelo de la gama con una TNA del 25,9% a 18 meses.

Peugeot 208: modelos y ficha técnica

El Peugeot 208 se consolida como uno de los autos más completos y atractivos del Segmento B (chico), con una oferta de cinco versiones que combinan diseño, eficiencia y tecnología, adaptadas tanto a la conducción diaria en ciudad como a quienes buscan un estilo más deportivo y moderno.

La variante más accesible de la gama, denominada Active, incorpora un motor naftero 1.6 de 115 caballos asociado a una caja manual de cinco velocidades. Su equipamiento de seguridad incluye cuatro airbags, frenos ABS y control de estabilidad, mientras que las llantas de 15 pulgadas acompañan un diseño equilibrado y funcional. Es la alternativa ideal para quienes priorizan practicidad, bajo consumo y confort en el uso urbano.

Peugeot 208 GT Peugeot 208 GT, la variante deportiva y tope de gama de este modelo. Foto: Stellantis

En el nivel intermedio, la línea Allure en sus versiones iniciales mantiene la unidad de potencia 1.6, pero suma opciones más avanzadas, como la versión con caja automática CVT con siete marchas preprogramadas que mejora la comodidad al manejar en tránsito pesado, y el paquete PK200 incorpora un eficiente motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, con mejor respuesta y prestaciones. Además, estas versiones agregan seis airbags, llantas de 16 pulgadas y volante multifunción, elevando el nivel de confort y seguridad.

En lo más alto del catálogo, el 208 GT ofrece una experiencia de manejo más deportiva y tecnológica. Su motor 1.0 turbo se combina con llantas de 17 pulgadas, faros Full LED y un completo conjunto de asistencias a la conducción (ADAS). Tanto el diseño exterior como el interior destacan por sus detalles deportivos y por una ergonomía cuidada, que refuerza el carácter premium del modelo.

Cuánto cuesta un Peugeot 208 con valor actualizado en octubre 2025

En todos sus modelos, se ofrece garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Para este mes, Stellantis fijó un aumento del 1.9% en toda su gama. Los precios de los Peugeot 208 0km actualizados a octubre de 2025 son: