Neuquén volvió registrar una suba en la venta de autos 0km y se mantiene un modelo en el podio

En agosto, se patentaron casi 1600 unidades en la provincia, que se ubica con un crecimiento medio a nivel país.

La venta de autos 0km en Neuquén volvió a crecer en agosto, según los datos que publica en su informe mensual la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Se patentaron 1592 unidades, lo que representó un 28,1 por ciento más en comparación con agosto del año pasado (1.243 unidades), mientras que en el acumulado del período (enero-agosto) la suba fue del 51,8 por ciento, ubicando a Neuquén entre las provincias de un crecimiento medio respecto al resto de las jurisdicciones del país, donde La Rioja tuvo el registro más alto (112,2%), mientras que Salta tuvo el más bajo (39%).

A nivel nacional el número de vehículos patentados durante agosto ascendió a 54.664 unidades, lo que representa un crecimiento del 31,7% interanual, ya que en el mismo mes pero de 2024 se habían registrado 41.507 unidades. Si la comparación es contra julio se observa una baja del 13%, dado que en ese pasado mes se habían registrado 62.821 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados se patentaron 444.041 unidades, esto es un 65,6% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 268.078 vehículos.

“El año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual. La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre”, analizó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

Toyota Yaris Toyota Yaris. Foto: Toyota.

“De todas formas -dijo- seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones. Cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018”.

Beato indicó que desde el sector se debe “seguir estimulando esta demanda desde toda la cadena de valor, con financiación, promociones, incentivos fiscales y una oferta bien amplia, y en eso estamos trabajando”.

Toyota Hilux Toyota Hilux. Foto: Toyota.

Marcas y modelos

Toyota volvió a ser el fabricante que se quedó con el número más alto al totalizar 9.709 unidades entre todos sus productos, los nacionales y los importados, que hoy conforman más de la mitad de sus ventas. Volkswagen quedó en segundo lugar con 8.616 unidades, delante de Fiat con 5.971, Renault con 4.886, Ford con 4.600, Chevrolet con 4.280 y Peugeot, que alcanzó los 3.816 patentamientos.

Toyota lidera con poca diferencia sobre Volkswagen, 72.517 contra 70.450 unidades, mientras que en tercer lugar sigue Fiat con, Renault con 42.836 y Peugeot, que prevalece en el acumulado sobre Ford y Chevrolet.

En la diferenciación del mercado por modelos, el Toyota Yaris volvió a ser el auto más vendido del mes con 3.781 unidades, muy superior a los patentamientos de Toyota Hilux, que quedó en segundo lugar con 2.371 operaciones y la pick-up Volkswagen Amarok tercera absoluta con 2.367 unidades. La camioneta VW superó al Fiat Cronos, que quedó cuarto con 2.238 patentamientos, a la Ford Ranger con 2.166, el Volkswagen Polo con 2.109 autos, el Toyota Corolla Cross con 2.011, el Peugeot 208 con 1.863, el Chevrolet Tracker con 1.487 y dl Peugeot 2008, que entró en los diez más vendidos con 1.451.