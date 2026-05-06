Cuánto sale un Chevrolet Montana 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

Es una de las pickups compactas más elegidas de Argentina. Se destaca por su perfil versátil y por estar producida en la misma plataforma del SUV Tracker.

La Chevrolet Montana continúa consolidándose dentro del segmento de pickups compactas como una opción versátil, pensada para quienes buscan un vehículo que responda tanto en ciudad como en actividades de trabajo liviano. ¿Cuál es su precio en mayo de 2026?

Con un planteo que mezcla atributos de manejo SUV y off-road , el modelo de General Motors logró posicionarse en un nicho en crecimiento en Argentina, donde cada vez más usuarios priorizan comodidad , conectividad y practicidad sin resignar capacidad de carga.

Una de las claves de su buena recepción en el mercado local está en su eficiencia mecánica. El motor 1.2 turbo de 132 CV ofrece un rendimiento adecuado para el uso diario, con consumos moderados y una respuesta que cumple tanto en ciudad como en ruta.

Chevrolet Montana: así son sus patentamientos en 2026

De acuerdo con los registros entregados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Chevrolet Montana se mantiene dentro del lote medio de las pickups más vendidas en el país durante el acumulado enero–abril 2026, en un segmento liderado por las chatas medianas de producción nacional como Toyota Hilux, pero con fuerte competencia en las compactas.

Ranking: patentamientos acumulados de pickups 2026 (enero–abril):

Toyota Hilux: 10.183 unidades Ford Ranger: 8.440 Volkswagen Amarok: 6.557 Fiat Strada: 2.589 Nissan Frontier: 2.440 Fiat Toro: 2.351 Chevrolet Montana: 2.351 Chevrolet S10: 2.068 Fiat Titano: 2.258 Ford Maverick: 1.511

Montana 3 Chevrolet Montana, una "chata" compacta equipada con motor turbonaftero. General Motors

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caida del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Chevrolet Montana: modelos y ficha técnica

La oferta local de la Chevrolet Montana incluye cuatro versiones en la gama: LT, LTZ, Premier y RS. Todas comparten la misma base mecánica, con un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros que desarrolla 132 CV y 190 Nm de torque, que muestra buenos consumos teniendo en cuenta el tipo de vehículo y su peso.

La caja de cambios es automática de seis velocidades en toda la gama, mientras que la tracción es delantera, lo que refuerza su perfil más orientado al uso urbano y recreativo que al trabajo pesado o al off-road.

Puertas adentro, la pickup adopta una configuración tecnológica alineada con otros modelos de General Motors. Incorpora tablero digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia de 11”, con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, además de Wi-Fi integrado y servicios OnStar.

Montana header La Chevrolet Montana se destaca por sus buenas prestaciones en ruta. General Motors

En seguridad, toda la línea ofrece seis airbags, control de estabilidad (ESP) y tracción y monitoreo de presión de neumáticos. Las versiones más completas agregan asistencias a la conducción (ADAS) como alerta de colisión frontal y detector de punto ciego, junto con mayor confort en el equipamiento.

Cuánto sale una Chevrolet Montana 0 km en mayo 2026

Estos son los precios de lista oficiales vigentes de la Chevrolet Montana en Argentina en mayo de 2026:

Chevrolet Montana LT: $39.452.900

Chevrolet Montana LTZ: $41.903.900

Chevrolet Montana Premier: $45.697.900

Chevrolet Montana RS: $46.180.900

La Chevrolet Montana en Argentina cuenta con una garantía de fábrica de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta cobertura abarca desperfectos mecánicos o eléctricos, e incluye servicio de Asistencia en Ruta las 24 horas durante el período de vigencia.