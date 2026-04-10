Cuánto sale un Chevrolet Montana 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es una de las pickups compactas más elegidas de Argentina. Se destaca por su perfil versátil y por estar producida en la misma plataforma del SUV Tracker.
La Chevrolet Montana mantiene su posicionamiento como una de las pickups compactas más accesibles del mercado argentino, con una propuesta orientada tanto al uso urbano como al trabajo liviano. ¿Cuál es su valor en abril 2026?
El modelo se ubica en un segmento intermedio entre las pickups tradicionales y los SUV compactos, con un enfoque cada vez más demandado por usuarios que priorizan confort de marcha, tecnología y versatilidad para el uso cotidiano sin resignar capacidad de carga.
Uno de los pilares que la diferencian en el segmento de las pickups y explican su gran aceptación local es su equilibrio entre eficiencia y rendimiento. Gracias a su motor 1.2L Turbo de 132 CV, la Montana rompe el mito de que una pick-up debe ser costosa de mantener, ofreciendo consumos de combustible altamente competitivos sin sacrificar la respuesta en el sobrepaso.
Chevrolet Montana: patentamientos acumulados en 2026
Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), dentro del ranking de pickups más patentadas del mercado argentino en el acumulado enero–marzo 2026, la Chevrolet Montana se ubica en la parte media del segmento, por encima de algunas competidoras recientes y muy cerca de modelos consolidados del mercado.
Ranking: patentamientos acumulados de pickups 2026 (enero–marzo):
- Toyota Hilux: 7.819 unidades
- Ford Ranger: 5.466
- Volkswagen Amarok: 4.490
- Fiat Strada: 1.944
- Fiat Toro: 1.786
- Nissan Frontier: 1.474
- Chevrolet S10: 1.436
- Fiat Titano: 1.381
- Chevrolet Montana: 1.225
- Ford Maverick: 1.208
Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.
Chevrolet Montana: modelos y ficha técnica
La gama de la Chevrolet Montana en Argentina está compuesta por cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS, todas con una misma configuración mecánica. Bajo el capot, equipa el motor 1.2 turbo de tres cilindros, que entrega 132 caballos de fuerza y 190 Nm de torque, una cifra que le permite un buen equilibrio entre prestaciones y consumo.
Una de las principales novedades de la gama actual es que ahora todas las versiones utilizan caja automática de seis marchas, dejando atrás la transmisión manual. La tracción es delantera en toda la línea, reforzando su enfoque urbano y recreativo más que estrictamente laboral.
En el interior, la Montana adopta el concepto de cabina digital de Chevrolet, con un tablero de instrumentos digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia de 11 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. A esto se suma conectividad Wi-Fi nativa, sistema MyLink, control de crucero, y una dotación que se incrementa en las versiones más completas con climatizador automático, cargador inalámbrico y encendido por botón.
En materia de seguridad, ofrece seis airbags de serie, control de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de neumáticos y, en las variantes superiores, asistentes a la conducción como alerta de colisión frontal, punto ciego y el sistema OnStar con acompañamiento seguro.
Cuánto sale una Chevrolet Montana 0 km en abril 2026
Estos son los precios de lista vigentes oficiales de la Chevrolet Montana en Argentina en abril de 2026:
- Chevrolet Montana LT: $39.452.900
- Chevrolet Montana LTZ: $41.903.900
- Chevrolet Montana Premier: $45.697.900
- Chevrolet Montana RS: $46.180.900
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