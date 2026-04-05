Ni 10.000 ni 30.000 km: cuándo se debe cambiar el aceite del auto sin tirar la plata, según un mecánico

Manejar en ciudad, hacer trayectos cortos o usar el vehículo poco cambia completamente la recomendación.

Cambiar el aceite del motor es uno de los mantenimientos más importantes del auto, pero también uno de los que más dudas genera: algunos conductores lo hacen cada 10.000 kilómetros , otros esperan hasta los 30.000 kilómetros y muchos directamente siguen lo que dice el tablero sin revisar el tipo de uso real del vehículo. Sin embargo, un mecánico explicó que ninguno de esos números sirve como regla universal.

El intervalo correcto para cambiar el aceite de un auto depende principalmente de cómo se usa en la práctica . Circular en ciudad, hacer trayectos cortos o manejar en tránsito intenso, como los embotellamientos , acelera el desgaste del lubricante incluso si el kilometraje recorrido es bajo.

Por eso, muchos especialistas recomiendan ajustar el cambio de aceite según el uso real y no solo según lo que figura en el manual, ya que hacerlo demasiado tarde puede acortar la vida útil del motor y hacerlo demasiado temprano implica gastar plata innecesariamente.

Los embotellamientos en la ciudad influyen en la vida útil del aceite.

Cada cuántos kilómetros conviene cambiar el aceite del motor

Según mecánicos especializados en mantenimiento preventivo, el aceite debería reemplazarse en general entre los 8.000 y 15.000 kilómetros, aunque ese rango puede variar según el tipo de motor y el lubricante utilizado en el vehículo.

Los aceites minerales suelen requerir cambios más frecuentes, mientras que los semisintéticos y sintéticos permiten intervalos más largos sin comprometer la protección del motor. Por eso es importante verificar siempre qué tipo de lubricante utiliza el vehículo ante de proceder al cambio.

aceites auto Hay distintos tipos de aceites para lubricar el auto. IA (ChatGPT)

Además, muchos autos modernos indican intervalos de hasta 20.000 o 30.000 kilómetros, pero esos valores suelen calcularse bajo condiciones ideales de manejo que no coinciden con el uso urbano típico en Argentina.

En este caso, el mecánico Edward de los Santos, del taller Los Santos en Olot -España-, publicó un video en su cuenta de TikTok con la pauta para responder a esta duda. "No es solo por kilómetros. El aceite también se degrada con el tiempo, aunque no uses el coche. Regla base: mínimo una vez al año, sí o sí", sostuvo.

Por qué el uso en ciudad exige cambios más frecuentes

El tránsito urbano es uno de los factores que más acelera el deterioro del aceite del motor. Arranques en frío, trayectos cortos y circulación con el motor a baja temperatura generan mayor desgaste interno. También influyen situaciones comunes como:

Manejar en embotellamientos

Recorrer distancias cortas todos los días

Usar el auto solo para ir y volver del trabajo

Circular con frecuentes detenciones

En estos casos, los especialistas recomiendan acortar los intervalos de mantenimiento incluso si el vehículo no alcanza el kilometraje sugerido por el fabricante.

Cada cuánto tiempo hay que cambiar el aceite aunque el auto se use poco

Un error frecuente es pensar que si el auto se usa poco no hace falta cambiar el aceite con regularidad. Sin embargo, el lubricante también pierde propiedades con el paso del tiempo.

Por eso, aunque no se alcancen los kilómetros recomendados, lo ideal es reemplazarlo al menos una vez por año, especialmente si el vehículo permanece estacionado durante períodos prolongados.

luz testigo aceite auto

Esto permite evitar la acumulación de humedad dentro del motor y mantener el sistema lubricado en condiciones óptimas.

Cómo saber si el auto necesita un cambio antes de tiempo

Existen señales simples que pueden indicar que el aceite ya perdió efectividad y conviene reemplazarlo antes del intervalo previsto.

Algunas de las más comunes son el aumento del ruido del motor, un funcionamiento menos suave o cambios en el color del lubricante al revisar la varilla medidora, un proceso que puede realizar el playero de una estación de servicio.

También puede encenderse la luz testigo del tablero o aparecer un aviso en la computadora del vehículo, algo habitual en modelos más modernos con sensores de mantenimiento programado.

Realizar el cambio de aceite en el momento correcto no solo ayuda a evitar reparaciones costosas, sino que también mejora el rendimiento del motor y reduce el consumo de combustible. Además, permite conservar el valor del vehículo con el paso del tiempo, algo clave si en el futuro se decide venderlo o entregarlo como parte de pago.