Eligieron a los autos más seguros de Argentina: los modelos de oriente coparon los premios

Cada año, CESVI distingue a los modelos con mejor índice de seguridad. Cómo se eligen y quién ganó en cada categoría.

Los premios a los autos más seguros de la Argentina ya tienen sus ganadores y, fiel a la tendencia que viene mostrando el mercado, el resultado deja un dato contundente: las marcas de origen asiático se llevaron la mayoría de los galardones. Se trata de los premios que entrega CESVI Argentina (Centro de Experimentación y Seguridad Vial), que en el marco de su 30° aniversario realizó la 19ª edición de los premios Crash Test al Auto Más Seguro, donde distinguió a los modelos con mejor relación entre precio y seguridad vendidos en el país durante 2025.

Diversos modelos provenientes de China y Corea lograron destacarse en distintas categorías, mostrando que el avance tecnológico ya no es exclusivo de las marcas tradicionales europeas o norteamericanas. La evolución en sistemas de asistencia, estructura y equipamiento quedó reflejada en los resultados.

El galardón más importante, el de auto más seguro del año , quedó en manos de un modelo que sorprende por su propuesta integral. Se trata del BYD Dolphin Mini , un vehículo que logró imponerse gracias a su excelente combinación entre seguridad activa, pasiva y costo de reparación, tres factores clave en la evaluación de CESVI .

Los premios de CESVI analizan aspectos técnicos muy precisos, como la resistencia estructural del vehículo, la eficiencia de los sistemas de asistencia a la conducción y el comportamiento ante impactos.

En este contexto, también se destacaron varias pickups y SUV, donde distintas marcas lograron posicionarse con propuestas cada vez más completas en materia de seguridad, incorporando tecnologías que hasta hace poco eran exclusivas de gamas premium.

Autos más seguros: los ganadores en cada categoría

En autos chicos y urbanos, el dominio fue aún más claro. El BYD Dolphin Mini, por ejemplo, no solo ganó su categoría sino que también fue elegido como el auto más seguro del año, marcando un hito para los vehículos eléctricos en Argentina. Su nivel de equipamiento incluye múltiples airbags, control de estabilidad y asistentes avanzados.

BYD Dolphin Mini BYD Dolphin Mini. BYD

Auto Chico y Auto de Oro: BYD Dolphin Mini

Versión: GL

Índice de Seguridad: 66.38/100

Seguridad Activa: 25.63/44

Seguridad Pasiva: 40.75/56

Relación Precio-Seguridad: 49.53

Precio: Diciembre 2025

Equipamiento destacado: seis airbags, Frenado Autónomo de Emergencia, Advertencia de Salida de Carril, Control Crucero Adaptativo, Reconocimiento de Señales de Tránsito, Control Automático de Luces Altas, Control de Estabilidad y Tracción, 5 estrellas de Euro NCAP.

Kia K3 Kia K3 Sedan. Kia

Auto Mediano: Kia K3 Sedán

Versión: EX Automático

Índice de Seguridad: 66.68/100

Seguridad Activa: 25.23/44

Seguridad Pasiva: 41.45/56

Relación Precio-Seguridad: 54.73

Precio: Diciembre 2025

Equipamiento destacado: seis airbags, Asistencia de Pre-Colisión Delantera, Alerta de Atención del Conductor, Asistencia de Luces Altas, Control al Descenso en Pendientes, Mantenimiento y asistencia de Carril, 5 estrellas del Latin NCAP.

Chery Tiggo 4 El Chery Tiggo 4 es el SUV de entrada de gama que tendrá la marca en Argentina.

SUV Compacto: Chery Tiggo 4

Versión: 1.5 HEV PREMIUM

Índice de Seguridad: 67.50/100

Seguridad Activa: 27.90/44

Seguridad Pasiva: 39.60/56

Relación Precio-Seguridad:72.43

Precio: Diciembre 2025

Equipamiento destacado: siete airbags, Airbag central delantero, Asistente de Arranque en Pendientes, Alerta de Colisión Frontal, Frenado Automático Precolisión, Alerta de Tráfico Cruzado, Control Crucero Adaptativo, Alerta de Punto Ciego, Conmutador Automático de Luces, 4 estrellas del Euro NCAP.

Taos

SUV Mediano: Volkswagen Taos

Versión: Comfortline 250 TSI

Índice de Seguridad: 77/100

Seguridad Activa: 35.10/44

Seguridad Pasiva: 41.90/56

Relación Precio-Seguridad: 78.43

Precio: Diciembre 2025

Equipamiento destacado: seis airbags, Apoyacabezas delanteros activos, Asistente de Frenado Post-Colisión, Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop & Go, Control de Estabilidad, Detector de Fatiga, Freno Autónomo de Emergencia con Detector de Peatones, 5 estrellas del Latin NCAP.

Haval H6 HEV (5).jpg Haval H6 HEV.

SUV Grande: Haval H6

Versión: HEV Deluxe

Índice de Seguridad: 66.70/100

Seguridad Activa: 26.60/44

Seguridad Pasiva: 40.10/56

Relación Precio-Seguridad: 73.30

Precio: Diciembre 2025

Equipamiento destacado: seis airbags, Sistema de Mitigación de Vuelcos, Asistencia de Frenado de Emergencia, Monitoreo de Presión de Neumáticos, Asistencia para Arranque en Pendientes, Control de Descenso en Pendientes, Frenado Autónomo de Emerencia con Detección de Peatones y Ciclistas, 5 estrellas NCAP.

JAC T9 JAC T9. JAC Motors

Pick up: JAC T9

Versión: 2.0 4×4 Luxury

Índice de Seguridad: 62.60/100

Seguridad Activa: 29.65/44

Seguridad Pasiva: 32.95/56

Relación Precio-Seguridad: 84.37

Precio: Diciembre 2025

Equipamiento destacado: seis airbags, Asistente al Arranque en Pendientes, Control de Estabilidad, Control de Tracción, Monitoreo de Presión de Neumáticos, Sistema Inteligente de Frenado, Cámara de Visión 360°, 5 estrellas del ANCAP.

Audi A5 Audi A5. Audi

Excelencia en seguridad: Audi A5

Versión: Advanced

Índice de Seguridad: 87.80/100

Seguridad Activa: 39.05/44

Seguridad Pasiva: 48.75/56

Equipamiento destacado: seis airbags, Frenado Automático de Emergencia, Asistente de Mantenimiento y Cambio de Carril, Advertencia de Fatiga, Control Crucero Adaptativo, Control de Estabilidad y Tracción, Detector de Punto Ciego, Asistente de Tráfico Trasero, Asistente de Luz de Carretera, 5 estrellas del Euro NCAP.

Automotriz más premiada: Ford Argentina con 19 premios

Los consagrados de la marca fueron el Focus, Fiesta Kinetic Design, Ka, Ranger, Territory, Maverick.

Toyota Corolla

Auto de Plata: Toyota Corolla

Versión: XLI CVT

Índice de Seguridad: 66.38/100

Seguridad Activa: 29.43/44

Seguridad Pasiva: 36.95/56

Relación Precio-Seguridad: 69.73

Precio: Diciembre 2025

Equipamiento destacado: siete airbags, Control Crucero Adaptativo, Sistema de Pre-colisión Frontal, Alerta de Vaivén, Sistema de Luces Automáticas, Alerta de Cambio de Carril, Asistencia al Mantenimiento de Carril, Asistencia al Arranque en Pendientes, Asistencia Activa en Curvas, 4 estrellas del Latin NCAP.

Cómo se eligen los autos más seguros en CESVI

El sistema de puntuación cuenta con 225 ítems que se ponderan en función de su influencia en la seguridad, divididos en dos grupos principales: Seguridad Activa y Seguridad Pasiva.

En Seguridad Activa se contemplan los sistemas dinámicos (Control de Estabilidad, dirección asistida, Control de Tracción), los sistemas de asistencias avanzadas al conductor (Frenado Autónomo, Alerta de Tráfico Cruzado, Mantenimiento de Carril, entre otros), sistemas de seguridad activa complementarios (espejos, sistemas de fijación, trabas de seguridad y alzacristales), sistemas de confort (mejoran las condiciones de manejo).

En Seguridad Pasiva analizan los sistemas de retención suplementarios (cinturones de seguridad, airbags y elementos relacionados), comportamiento estructural (técnicas de construcción, materiales utilizados), sistemas complementarios (post-colisión, protección eléctrica) y los resultados de los crash test de los más prestigiosos centros mundiales.

En base a los puntos evaluados, CESVI determina un Índice de Seguridad -que va del 1 al 100- y luego lo vincula con el valor de comercialización vigente a diciembre de 2025, para establecer la relación precio-seguridad que definió al ganador de cada categoría.

El premio Auto de Oro se entrega al modelo con la mejor relación precio-seguridad entre todos los ganadores, mientras que el premio a la Excelencia en Seguridad considera exclusivamente el Índice de Seguridad y participan únicamente los vehículos que superan los 80 puntos.