Cinco estrellas: cuáles son los autos más seguros que se venden en la Argentina

Un SUV importado de Asia se sumó en octubre a la lista destacada de LatinNCAP para el mercado regional. Qué otros modelos la integran y cómo se evalúa.

El crash test con el Volkswagen Tera, el nuevo modelo de la marca alemana que recibió 5 estrellas.

Los últimos resultados de las pruebas de Latin NCAP actualizaron el panorama de la seguridad automotriz en la región. En los últimos doce meses , varios modelos que se venden en la Argentina alcanzaron las máximas calificaciones del organismo, mientras otros se quedaron a un paso del puntaje perfecto.

La gran novedad fue el Hyundai Tucson , que se convirtió en el modelo más reciente en alcanzar la máxima calificación de cinco estrellas . Con él, ya son varios los vehículos que se comercializan en la Argentina y lograron ese resultado en las pruebas que evalúan la protección de ocupantes y peatones en la región .

Latin NCAP (siglas que en español significan Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe) realiza desde 2010 pruebas de choque y ensayos dinámicos para medir la seguridad de los vehículos que se venden en la región . Sus análisis se centran en cuatro grandes áreas : protección a ocupantes adultos e infantiles, protección a peatones y sistemas de asistencia a la conducción.

Desde 2020, el protocolo de evaluación es más exigente e integra todas las mediciones en una única calificación que va de cero a cinco estrellas. Además, Latin NCAP examina siempre la versión base de cada modelo, es decir, aquella que ofrece el equipamiento mínimo de serie.

Los autos con cinco estrellas en Argentina

El más reciente resultado correspondió al Hyundai Tucson, evaluado este mes. El SUV fabricado en Corea del Sur obtuvo 84% en protección de ocupantes adultos, 92% en infantiles, 75% en peatones y un notable 96% en asistentes a la seguridad, el puntaje más alto de su categoría.

hyndai tucson 1 El Hyundai Tucson llega a la Argentina importado desde Corea del Sur. Foto: Hyundai

Se destaca por buena protección en impactos frontales y laterales, y ofrece sistemas como aviso de cinturón de seguridad no abrochado en todas las plazas, control electrónico de estabilidad, limitador de velocidad y anclajes ISOFIX de serie, y opcionales como frenado autónomo de emergencia y detección de punto ciego y de borde del camino.

Kia-K4-latinncap-2 Tanto con carrocería sedán como hatchback, el Kia K4 es el segundo modelo de la marca que obtiene las cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP.

El Kia K4, tanto en su variante sedán como hatchback, también logró cinco estrellas en los ensayos de septiembre. Alcanzó 92% en adultos, 90% en infantiles, 77% en protección a peatones y 84% en asistentes, con una estructura considerada estable y un desempeño parejo en impactos frontales y laterales.

Otro de los modelos con rendimiento sobresaliente es el Nissan Kicks, testeado en marzo de este año, que consiguió la calificación máxima al combinar seis airbags de serie con avanzados sistemas de asistencia.

Ford Ranger en LatinNCAP La prueba donde la Ford Ranger recibió cinco estrellas. LatinNCAP

Entre las novedades del grupo Volkswagen figuran el Tera, evaluado en junio de 2025, con 90% en ocupantes adultos y 85% en asistencias, y el Vento, que en mayo obtuvo también cinco estrellas. A ellos se suman los ya conocidos T-Cross, Taos, Nivus y Virtus, todos con desempeño destacado en seguridad integral.

Las pickups también tuvieron buenos resultados. La Ford Ranger, producida en General Pacheco y evaluada a fines de 2024, obtuvo 93% en adultos, 90% en infantiles y 92% en asistencia de conducción. En la misma línea, la Mitsubishi L200 Triton, tanto en su versión de cabina simple como doble, logró la calificación máxima gracias a su estructura reforzada y siete airbags de serie.

El listado de los más seguros se completa con el Kia K3, que alcanzó cinco estrellas en octubre de 2024 tras sobresalir en todas las pruebas, consolidando la presencia de la marca coreana entre las de mejor desempeño en seguridad.

Modelos con cuatro estrellas

Entre los vehículos que se quedaron a un paso del puntaje perfecto aparece el Renault Kardian, evaluado en diciembre de 2024. Con cuatro estrellas, el modelo obtuvo buenos resultados en ocupantes adultos e infantiles, aunque Latin NCAP señaló oportunidades de mejora en la protección a peatones (obtuvo apenas un 48%) y la incorporación de más asistencias de serie.

La prueba del Renault Kardian en Latin NCAP.jpg El Renault Kardian tuvo un buen rendimiento pero no le alcanzó para quedarse con la máxima calificación.

Algo similar ocurrió con el Toyota Corolla, que en la revisión de noviembre de 2024 bajó su calificación y recibió también cuatro estrellas en lugar de cinco, como en el pasado. El resultado se debió a diferencias en la procedencia de las unidades analizadas: la versión evaluada provenía de Estados Unidos y no de Brasil, como en las pruebas anteriores, lo que derivó en variaciones en la configuración de seguridad.