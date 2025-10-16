Elecciones 2025 en Mendoza: quiénes son los candidatos que competirán el 26 de octubre

Los mendocinos votarán con Boleta Única de Papel, que tendrá ocho fuerzas políticas en disputa por las bancas en la Cámara de Diputados.

En Mendoza se renuevan cinco bancas de la Cámara de Diputados

La provincia de Mendoza se prepara para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025 , donde se renovarán los representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Será una jornada particular: por primera vez, los mendocinos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP) , el nuevo sistema que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y concentra todas las listas en una sola hoja.

En total, serán ocho agrupaciones políticas las que competirán por las cinco bancas mendocinas. Cada una tendrá su espacio en la boleta, con el nombre del partido, número de lista y las fotos de los primeros candidatos.

La Fuerza Justicialista Mendoza (501) lleva como primer candidato a Emir Félix , exintendente de San Rafael, acompañado por Marisa Uceda, Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta, todos dirigentes con fuerte presencia en el peronismo provincial.

El Frente Verde (502) postula a Mario Vadillo al frente de la lista, con Belén Bobba, Dugar Chappel, Oriana Torres y Maximiliano Muñoz.

También competirá Protectora Fuerza Política (222), encabezada por Carolina Jacky.

Por el lado de la izquierda, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) (504) presenta a Micaela Blanco Minoli como primera candidata, seguida por Nicolás Fernández, Marta Bernabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda.

Otra de las listas presentes será la número 13 del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezada por Susana Barros.

El Frente Libertario Demócrata (506), que reúne al Partido Libertario y al Partido Demócrata, lleva como primer candidato a Gabriel Sottile, acompañado por Mariel Maestri, Gastón Pescarmona, Ángeles Bermejo y Federico Raffetto.

Por su parte, la Alianza Defendamos Mendoza – Provincias Unidas (503) estará encabezada por Jorge Difonso, exintendente de San Carlos y actual legislador provincial. Lo acompañan Flavia Manoni, Jorge Palero, Gisella Talquenca y Luis Escobar.

El panorama que avizora Javier Milei de cara a las próximas elecciones 2025.

Finalmente, la Alianza La Libertad Avanza (505) postula a Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, junto a Pamela Verasay, Álvaro Martínez, María Metral Asensio y Mauricio Pinti.

Con esta elección, Mendoza renovará parte de su representación en el Congreso y pondrá en marcha por primera vez un sistema electoral que busca simplificar el voto, garantizar mayor transparencia y reducir el gasto público.

Debuta la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Una de las grandes novedades de este proceso electoral será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este sistema, ya utilizado en varias provincias, agrupa en una sola hoja oficial a todas las listas y candidatos habilitados.

La reforma fue sancionada mediante la Ley 27.781, con el objetivo de mejorar la transparencia y la organización del proceso electoral.

El votante deberá marcar con una lapicera el casillero correspondiente al partido o candidato elegido. Luego, doblará la boleta y la colocará en la urna. El objetivo de este cambio es reducir costos, evitar el robo de boletas y simplificar el recuento.

La Boleta Única mostrará por separado las categorías de Senadores y Diputados, con la identificación de cada lista, logo y foto de los primeros candidatos.

Qué documentos son válidos para votar en las elecciones 2025

Podrán votar todos los ciudadanos mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral y presenten un DNI válido.

Los documentos aceptados son:

DNI libreta celeste o tarjeta.

DNI tarjeta digital.

No se aceptan documentos anteriores ni fotocopias. Es importante que el DNI sea igual o posterior al que figura en el padrón.

Recomendación para los votantes en estas elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral aconseja consultar el padrón definitivo antes del día de la votación en www.padron.gob.ar para conocer la escuela y mesa correspondiente.

Además, se recomienda familiarizarse con el diseño de la Boleta Única antes del comicio, ya que es la primera vez que se utilizará en una elección nacional.