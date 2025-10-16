Elecciones 2025: todos los candidatos en la Boleta Única de Buenos Aires

Los bonaerenses participarán de las elecciones legislativas nacionales , donde se renovarán 35 bancas de Diputados Nacionales.

En la provincia de Buenos Aires elegirán 35 diputados nacionales en estas elecciones 2025

El próximo d omingo 26 de octubre de 2025 se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina. En esta jornada, los ciudadanos votarán para renovar parte del Congreso nacional.

En estas elecciones se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados . El reparto de estas bancas se hace por distrito (provincia) en base al sistema proporcional (método D’Hondt) y un umbral mínimo de participación.

También se renovarán 24 de las 72 bancas del Senado . En esta oportunidad, solo ocho distritos renovarán sus tres escaños (dos para la primera fuerza y uno para la segunda).

Quiénes son los candidatos en la Boleta Única de Buenos Aires 2025

En la Provincia de Buenos Aires, la boleta incluye 15 columnas correspondientes a diferentes partidos y alianzas políticas, cada una con los nombres y fotografías de los principales postulantes. A continuación, un repaso por las fuerzas que competirán y sus candidatos más destacados.

En la Provincia de Buenos Aires, la boleta incluye 15 columnas correspondientes a diferentes partidos y alianzas políticas, cada una con los nombres y fotografías de los principales postulantes. A continuación, un repaso por las fuerzas que competirán y sus candidatos más destacados.

Alianza La Libertad Avanza (503). La lista era encabezada por el economista José Luis Espert, actual diputado nacional, quien renunció a su candidatura. Ahora encabezan Karen Reichardt y Diego Santilli, acompañados por Gladys Hanumek y Sebastián Pareja, entre otros. Partido Nuevo Buenos Aires (221). La lista está liderada por el periodista y empresario Santiago “Yoyo” Cúneo, acompañado por Mara Yanina Ordóñez, Larry De Clay y Ramón Giménez Garcés. Liber.Ar (318). La lista es encabezada por María Fernanda Tokumoto Eyler. Frente de Izquierda - Unidad (506). Una de las fuerzas tradicionales de izquierda, que vuelve a presentar como primer candidato a Nicolás del Caño, seguido por Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart. El FIT-U mantiene su lista unificada bajo los partidos MST, PO e Izquierda Socialista. Frente Patriota Federal (95). Encabezado por el empresario Alberto Samid, seguido por María Cristina Diókó, Alejandro Biondini y Marisa Scaraffia. Unión Liberal (153). Tiene como primer candidato al economista Roberto Cachanosky, acompañado por Griselda Romariz, Hugo Bontempo, Marcela Henter y Alejandro Mansilla. Alianza Fuerza Patria (507). Liderada por el exministro Jorge Taiana, seguido por María Jimena López, Juan Grabois, Sergio Palazzo, entre otros. Coalición Cívica A.R.I. (47). Conduce la lista el diputado Juan Manuel López, acompañado por Elsa Llenderrozas, Lisandro Hourcade, María Rosa Etchegoyen Moro y Matías Yofe. Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur (305). Encabezado por Ricardo Alfonsín, junto a Marina Cassese, Gustavo López, María Sburlatti y Hugo Maltempo. Propuesta Federal para el Cambio (299). Con el abogado Fernando Burlando a la cabeza, seguido por Fabiana Martín, Fabián Amendola, Silvia Petroff y Javier Ignacio Baños. Alianza Provincias Unidas (508). La fórmula está liderada por Florencio Randazzo, exministro del Interior, junto a Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Tavella y Alfredo Lazzeretti. Alianza Potencia (504). Encabeza la lista María Eugenia Talerico, acompañada por Ricardo Inti Alpert, María Florencia De Hagen, Fernando Mascetti y Flavia Acuña. Alianza Unión Federal (501). Postula como primer candidato al intendente Fernando Gray, seguido por María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, entre otros. Alianza Nuevos Aires (502). Lista encabezada por Sixto Cristiani. Movimiento Avanzada Socialista (276). Cierra la boleta el espacio que encabeza Manuela Castañeira.

Debuta la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Una de las grandes novedades de este proceso electoral será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este sistema, ya utilizado en varias provincias, agrupa en una sola hoja oficial a todas las listas y candidatos habilitados.

La reforma fue sancionada mediante la Ley 27.781, con el objetivo de mejorar la transparencia y la organización del proceso electoral.

El votante deberá marcar con una lapicera el casillero correspondiente al partido o candidato elegido. Luego, doblará la boleta y la colocará en la urna. El objetivo de este cambio es reducir costos, evitar el robo de boletas y simplificar el recuento.

La Boleta Única mostrará por separado las categorías de Senadores y Diputados, con la identificación de cada lista, logo y foto de los primeros candidatos.

Padrón electoral

Qué documentos son válidos para votar en las elecciones 2025

Podrán votar todos los ciudadanos mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral y presenten un DNI válido.

Los documentos aceptados son:

DNI libreta celeste o tarjeta.

DNI tarjeta digital.

No se aceptan documentos anteriores ni fotocopias. Es importante que el DNI sea igual o posterior al que figura en el padrón.

Recomendación para los votantes en estas elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral aconseja consultar el padrón definitivo antes del día de la votación en www.padron.gob.ar para conocer la escuela y mesa correspondiente.

Además, se recomienda familiarizarse con el diseño de la Boleta Única antes del comicio, ya que es la primera vez que se utilizará en una elección nacional.