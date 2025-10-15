Cuánto sale una Honda NAVi con valor actualizado en octubre 2025

Este modelo crossover se produce en Campana y es una de las motos más patentadas en Argentina. Precio y características.

La Honda NAVi se ganó el rótulo de “moto canchera” en la Argentina porque rompe con lo tradicional: no es un modelo scooter, street ni CUB, sino una mezcla de todos estos mundos que combina un diseño ágil y compacto con una estética más deportiva. ¿Cuál es su precio actualizado en octubre de 2025?

Esta fusión la hace destacar en la calle: tiene un aire joven y urbano , y se aleja del estilo conservador que suele predominar en el segmento de baja cilindrada. Por eso, muchos usuarios eligen esta moto “crossover” no sólo por su practicidad, sino también porque fue pensada para ser totalmente customizable , con distintos kits y accesorios que permiten adaptar su estética al gusto propio.

Otro de sus grandes atractivos está en la facilidad de uso. Con un motor de 109 cc y transmisión automática CVT , la NAVi elimina la necesidad de embrague o cambios de marcha, lo que la convierte en una opción ideal tanto para quienes recién empiezan a andar en moto como para quienes buscan un vehículo cómodo y sencillo para moverse en la ciudad .

Honda NAVi: cómo son sus patentamientos en 2025

Honda NAVi se lanzó en febrero de 2024 y poco a poco viene registrando un crecimiento positivo en el mercado. Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) fue la 13° moto más patentada en el mes de septiembre, con 833 unidades.

En lo que respeta a la cifras de patentamientos anuales, Honda NAVi ocupa el 12° puesto. El ránking, se reproduce a continuación:

Honda Wave 110 - 42.527 patentamientos Gilera Smash - 42.522 Motomel B110 - 35.725 Keller KN 110-8 - 34.950 Corven Energy 110 - 27.000 Mondial LD 110 Max - 18.802 Zanella ZB 110 - 13.585 Motomel S2 150 - 13.352 Zanella ZB 110 RT - 11.683 Honda XR 150 8.418 Motomel CX 150 - 8.314 Honda NAVi - 7.149

NAVI Honda NAVi está pensada fundamentalmente para un uso urbano. Foto: Honda

A nivel general, el mercado de la motos se mantiene en crecimiento en Argentina en septiembre se vendieron 59.056 unidades, un 7% más que en agosto. Así, los primeros nueve meses del año acumulan 474.575 motovehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 39,8% respecto de 2024.

Honda NAVi: cómo comprarla en cuotas en Argentina

El Banco Nación ofrece la posibilidad de comprar motos en cuotas directamente en el concesionario, con distintos modelos y marcas disponibles según el punto de venta. El trámite se realiza de forma totalmente online y únicamente con el DNI.

En el caso de Honda NAVi, hay financiación disponible en concesionarios de todo el país, con sistemas de 24 y 36 cuotas.

Honda NAVi - 24 cuotas fijas a partir de $215.525,30 con tarjeta de crédito o desde 36 cuotas de $217.853,21 con préstamos BNA.

NAVI Honda NAVi cuenta con un motor de 109 cc monocilíndrico. Foto: Honda

Un detalle a tener en cuenta, los prestamos parten de estos precios y varían según las zonas y provincias del país. En Tierra del Fuego, provincia reconocida por contar con excepciones fiscales, el plan de 24 cuotas fijas para Honda NAVi parte de los $187.538,89.

Honda NAVi: ficha técnica y características

La Honda NAVi se produce en Campana, Buenos Aires, Su estética moderna puede personalizarse con ocho kits oficiales que cambian por completo su aspecto y funcionalidad, como las versiones Sport, Rally o Adventure, que incorporan detalles como parabrisas de distinto tamaño, defensas ópticas, fundas de asiento especiales, portaobjetos traseros o calcos temáticos.

Tiene una mecánica simple y eficiente. Está equipada con un motor monocilíndrico OHC de 4 tiempos, 2 válvulas y refrigeración por aire, con una cilindrada de 109 cc. Alcanza cerca de 7.8 CV de potencia y 8,96 Nm de torque, con una velocidad máxima aproximada de 80 km/h. Además, utiliza una transmisión automática V-MATIC (CVT) que elimina el embrague y los cambios manuales.

Mide 1.808 mm de largo, 748 mm de ancho y 1.039 mm de alto, con un peso en orden de marcha que ronda los 104 kg. El asiento está a 762-765 mm del suelo y posee frenos a tambor en ambas ruedas (la delantera incorpora el sistema CBS).

Honda NAVi frenos

También ofrece soluciones de seguridad y confort que refuerzan su perfil urbano: frenos a tambor con sistema CBS (Combined Braking La suspensión delantera es con una horquilla telescópica de 89 mm y trasera con monoamortiguador de 70 mm, además de un práctico baúl portaobjetos integrado bajo el asiento.

Entre sus características clave se destacan:

Motor monocilíndrico de 109 cc, 4 tiempos, 2 válvulas, refrigerado por aire.

monocilíndrico de 109 cc, 4 tiempos, 2 válvulas, refrigerado por aire. Potencia de 7,8 CV y torque de 8,96 Nm.

de 7,8 CV y torque de 8,96 Nm. Transmisión automática V-MATIC (CVT).

automática V-MATIC (CVT). Frenos con sistema CBS -en la rueda delantera- y baúl portaobjetos integrado.

con sistema CBS -en la rueda delantera- y baúl portaobjetos integrado. Peso liviano (101-104 kg) y asiento bajo para mayor maniobrabilidad.

Cuánto sale una Honda NAVi con precio actualizado en octubre 2025

La terminal decidió mantener su precio con respecto al mes pasado (septiembre) por lo que el valor de la Honda NAVi, actualizado a octubre 2025, es de $3.367.000 en Argentina.