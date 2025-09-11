Cuánto sale una Honda NAVi con valor actualizado en septiembre 2025

Se produce en Campana con un alto porcentaje de integración de piezas nacionales. Cuál es el precio que fijó la terminal este mes.

Honda NAVi es una moto que debutó en el mercado local a principios de 2024 y de a poco se está ganando un lugar protagónico en las preferencias del público a base de sus buenas prestaciones y si interesante relación precio-calidad ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

La propuesta original de la Honda NAVi es uno de sus principales atractivos: es una moto que no tiene precedentes en Argentina y que se destaca por haber creado un segmento, debido a que combina características de modelos Street, Scooter y Cub.

Además, en cuanto al diseño, tiene la apariencia de una moto de mayor cilindrada , pero también la simpleza del manejo de una scooter. Esto, sumado a su caja de cambios automática que es muy práctica para moverse en entornos urbanos, su buena autonomía y su precio accesible la convirtieron en uno de los con mayor crecimiento en los últimos meses.

¿Cuántas Honda NAVi se vendieron en Argentina?

La Honda NAVi se lanzó en Argentina en febrero 2024 con un concepto diferente, al tratarse de una minimoto recreativa con enfoque lúdico. Se produce en la planta de Campana, Buenos Aires, con un alto grado de integración de piezas nacionales.

NAVI Honda NAvi, una moto con una demanda en ascenso. Foto. Honda

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en todo 2024 se patentaron 5.944 Honda NAVi en el país.

Y en 2025 este modelo ya superó esa cifra, debido a que en los primeros ocho meses del año se patentaron 6.311 unidades. Esto marca que Honda Navi es la 11° moto más patentada de Argentina. El ranking se reproduce a continuación:

Gilera Smash - 37.030 patentamientos

Honda Wave - 36.450

Motomel Blitz 110 - 32.203

Keller KN 110-8 - 30.348

Corven Energy 110 By Corven - 22.176

Mondial LD 110 Max - 17.050

Zanella ZB 110 - 12.033

Corven Energy 110 - 11.727

Zanella ZB 110 RT - 10.290

Corven Triax 150 - 6.711

Honda NAVi - 6.311

Honda NAVi: mecánica y características

La Honda NAVi es la novena moto que Honda produce en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires y es uno de sus modelos más populares en Argentina.

Honda NAVi Honda NAVi, una moto con buenas prestaciones. Foto: Honda

Su diseño novedoso se ve apuntalado en que Honda ofrece ocho kits de personalización para este modelo, entre los que se destacan:

Sport : parabrisas bajo, defensa óptica rojo, funda asiento (negro/rojo/gris), embellecedores laterales, calcos Sport

: parabrisas bajo, defensa óptica rojo, funda asiento (negro/rojo/gris), embellecedores laterales, calcos Sport Rally : parabrisas alto, defensa óptica negro, porta equipaje trasero, calcos Rally

: parabrisas alto, defensa óptica negro, porta equipaje trasero, calcos Rally Adventure: parabrisas alto, defensa óptica negro, funda asiento negro/camel, porta equipaje trasero, cubre manos camel, calcos estilo camuflados

La Honda NAVi es una moto liviana, compacta y ágil, ideal para moverse en ciudad y a nivel mecánica estas son sus características:

Motor y transmisión:

Equipa un motor monocilíndrico, OHC, de 4 tiempos, 2 válvulas, refrigerado por aire , con una cilindrada de 109–110 cc , de bajo mantenimiento y alto rendimiento

, con una cilindrada de , de bajo mantenimiento y alto rendimiento Genera alrededor de 7.8 CV y 8.96 Nm de torque , permitiendo alcanzar una velocidad máxima cercana a los 80 km/h.

, permitiendo alcanzar una velocidad máxima cercana a los Utiliza una transmisión automática V-MATIC (CVT), sin embrague ni cambios manuales

La Honda Navi mide con 1.808 mm de largo, 748 mm de ancho y apenas 101 a 104 kg de peso en orden de marcha; su asiento de unos 762–765 mm de altura facilita el control y la accesibilidad. Usa frenos a tambor con sistema CBS, que mejora la seguridad al repartir la frenada en ambas ruedas. La suspensión combina horquilla telescópica delantera (89 mm de recorrido) y monoamortiguador trasero (70 mm), mientras que el baúl portaobjetos integrado suma practicidad para el día a día en la ciudad.

Cuánto sale una Honda NAVi con precio actualizado en septiembre 2025

La Honda NAVi apenas aumentó un 1% en los últimos tres meses y la terminal decidió mantener su precio con respecto al mes pasado (agosto), por lo que en septiembre de 2025 el precio oficial de la Honda NAVi es de $3.367.000 en Argentina.