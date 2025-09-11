Cuánto sale un Fiat Mobi 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es uno de los autos 0km más baratos que se pueden conseguir en Argentina. Cuál fue el precio que fijó la terminal este mes para el hatchback.

El Fiat Mobi es un auto diseñado para un uso urbano. Foto: Stellantis

Luego de dos años años de ausencia, el Fiat Mobi se volvió a introducir en Argentina a mediados de 2024 y actualmente es uno de los vehículos más económicos que pueden conseguirse en el mercado automotor local ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Este hatchback para el segmento A (citiycar) llega importado desde Brasil: es un auto de bajo consumo y dimensiones compactas, diseñado especialmente para moverse con agilidad en entornos urbanos .

Entre sus principales características se destaca que viene con doble airbag frontal, frenos ABS con EBD (Distribución eléctrica del frenado) y control de estabilidad (ESP)

Fiat Mobi: el segundo auto más barato de Argentina

Teniendo en cuenta los precios de septiembre 2025, el Fiat Mobi es el segundo auto más barato que se puede comprar en Argentina luego del Renault Kwid.

El ránking con los valores actualizados de los 10 autos más baratos en Argentina, se reproduce a continuación:

1-Renault Kwid: 22.160.000 pesos

22.160.000 pesos 2-Fiat Mobi: 24.096.000 pesos

24.096.000 pesos 3-Hyundai HB20: 25.400.000 pesos

25.400.000 pesos 4-Fiat Fiorino: 27.459.000 pesos

27.459.000 pesos 5-Chevrolet Onix: 27.477.900 pesos

27.477.900 pesos 6-Citroën C3: 27.840.000 pesos

27.840.000 pesos 7-Fiat Argo: 27.898.000 pesos

27.898.000 pesos 8-Fiat Cronos: 27.959.000 pesos

27.959.000 pesos 9-Toyota Yaris: 28.324.000 pesos

28.324.000 pesos 10-Peugeot 208: 28.540.000 pesos

En lo que respecta a datos del mercado, durante el año se llevan patentadas 5.920 unidades de Fiat Mobi, mientras que en agosto 2025 se registraron 221 unidades, según datos provistos por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

Fiat Mobi: ficha técnica y características

El Fiat Mobi es un auto pensado para la clase media: tiene un precio de lista relativamente accesible, un consumo moderado (aproximadamente 7.5 litros cada 100 kilómetros en ciclo urbano y 5.5L /100 km en ruta) y es de fácil mantenimiento.

3 El Fiat Mobi viene equipado con un sistema multimedia que soporta Android Auto y Apple CarPlay. Foto: Stellantis

A esto se suma que Fiat suele lanzar promociones de financiación especiales para el Mobi, lo que lo vuele una opción interesante para quienes estén buscando tener su primer auto sin necesidad de hacer una gran inversión inicial.

A nivel motorización, el Fiat Mobi viene equipado con el conocido motor naftero de cuatro cilindros Fire Evo 1.0L que entrega las siguientes prestaciones:

107 caballos de potencia

92.2 Nm de torque

Caja de cambios: manual, 5 velocidades

Tracción: delantera

Velocidad máxima: 146 km/h

Además, viene equipado con frenos delanteros a discos ventilados y traseros a tambor y cuenta con el sistema ABS y EBD (Distribución eléctrica del frenado), mientras que los neumáticos son de Rodado 14 (175/65).

A nivel tecnología, presenta el centro multimedia táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay (inalámbricos), clúster digital de 3,5″, sensor de estacionamiento trasero y sistema de audio con 4 parlantes + 2 tweeters.

1 El Fiat Mobi viene euquipado con alzacristales delanteros. Foto: Stellantis

Monta un aire acondicionado manual, computadora de abordo, dirección asistida, levanta cristales eléctricos delanteros con función anti-pinzamiento, tapizados de tela, apertura interna del baúl, indicador de cambio de marcha.

Cuánto sale un Fiat Mobi en septiembre 2025

Luego del aumento del 12% que Stellantis había aplicado en agosto, se volvió a aplicar un leve incremento del 0.5% para el Mobi este mes, casi imperceptible en el valor final del vehículo.

Luego de los ajustes establecidos por la terminal, este es el precio del Fiat Mobi en septiembre 2025 en Argentina: