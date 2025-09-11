Alertan por un importante fenómeno meteorológico que afectará gran parte del país en septiembre

Especialistas advierten que se espera que este suceso se extienda durante varios días. Se realiza un monitoreo ya que afirman es de "una magnitud relevante".

Tras una semana marcada por el frío en gran parte del país, se registra un aumento de la temperatura, anticipando ya la llegada de la Primavera, pero al parecer esto no durará muchos días. Especialistas advierten sobre un fenómeno climático que se hará sentir con intensidad.

Tras un comienzo de septiembre estable y con temperaturas en ascenso, se anticipa un marcado aumento de la inestabilidad y se advierte el comienzo de un cambio importante .

Según publica el sitio especializado Meteored, a medida que se acerca la tercera semana del mes, se perfila un escenario con mayor aporte de humedad sobre una amplia región del país con una fenómeno climático importante: intensas lluvias y tormentas.

Cuándo comenzarían las fuertes lluvias y qué zonas del país

Meteored señala que la persistencia del viento del norte seguirá aportando humedad, creando un ambiente más propicio para el desarrollo de inestabilidad. Mientras que el avance de un sistema frontal frío actuaría favorecería la formación de chaparrones y tormentas.

lluvias septiembre

La zona más comprometida se ubicaría en el centro y Litoral de Argentina, donde las condiciones podrían tornarse más activas. Por lo que las fuertes lluvias y tormentas se registrarían entre el 21 y el 25 de septiembre.

Según explicaron, las primeras proyecciones del Centro Europeo (ECMWF) y del modelo estadounidense (GFS) coinciden en mostrar anomalías de precipitación para la tercera semana de septiembre. Esto indica que en promedio, se esperan lluvias superiores a lo normal en gran parte del centro y noreste del país.

Estas anomalías, explicaron, aparecen con una magnitud relevante, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también mantiene un monitoreo constante de esta situación, con la posibilidad de emitir alertas en caso de confirmarse el escenario de inestabilidad.

Se viene una primavera anticipada en Neuquén

A poco más de una semana del inicio de la primavera, el pronóstico para Neuquén anticipa jornadas con predominio de buen tiempo y ascenso de la temperatura. Aunque el viento no dejará de soplar fuerte en la ciudad y la región.

Para este jueves se espera una jornada con marcada amplitud térmica. En horas de la mañana ascenderá a 5 grados bajo un cielo parcialmente nublado y viento leve del norte. Hacia la tarde la temperatura ascenderá a los 21 grados de máxima y un cielo mayormente nublado. El viento comenzará a hacerse sentir, irá de leve a moderado con ráfagas entre 40 y 50 km/h.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (2) Omar Novoa

Continuarán las condiciones meteorológicas para el viernes con buen tiempo y ascenso de la temperatura. Ya en la madrugada se esperan 9 grados con un cielo parcialmente nublado y viento leve proveniente del sector noroeste. Por la mañana continúa el buen tiempo y la temperatura ascenderá a los 10 grados. En horas de la tarde el cielo pasará a estar nublado, pero la temperatura ascenderá a los 24 grados de máxima.

Para el fin de semana se frenará el ascenso de la temperatura, aunque seguirá templado. El cielo se repartirá entre parcialmente nublado durante la primera mitad y mayormente nublado hacia el finalizar la jornada. La temperatura en la mañana rondará los 9 grados y hacia la tarde ascenderá a los 21 grados de máxima.

El pronóstico para el domingo no será muy diferente de la jornada anterior. Estará mayormente nublado durante la mañana con una temperatura de 11 grado de mínima, y 19 grados de máxima hacia la tarde con viento leve del sector noroeste.