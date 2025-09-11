Vecinos hartos por ruidos molestos de un bar en el centro de Neuquén: "No se puede vivir así"

Afirman que el problema data desde hace más de un año y que, desde los miércoles hasta los fines de semana, no se puede dormir.

Vecinos de la zona céntrica de Neuquén están desesperados porque desde hace por lo menos un año tienen problemas para dormir por ruidos molestos que provienen de un bar ubicado en la calle Brown entre Carlos H. Rodríguez y Juan B. Justo.

Según indicó Beatriz, vecina de uno de los edificios lindantes con este local, el problema es de larga data y, con el local actual se extiende hace más de un año, pero la situación era similar cuando los dueños eran otros.

La mujer afirmó que los ruidos se extienden durante al menos 4 días a la semana, desde la noche hasta la madrugada. "No son todos los días, pero de jueves a domingo es tremendo el ruido que hacen. Acá los vecinos de la calle Brown y de la calle Diagonal Alvear estamos desesperados porque el patio de ese local, este bar da al patio común, entonces es imposible dormir en este edificio", afirmó en diálogo con Radio 7.

La mujer afirmó que los ruidos se extienden incluso después del horario de cierre del bar, que a veces se extiende incluso por 12 horas. "Hay días que empiezan a las 7 porque tienen matiné. Si no, empiezan más tarde y hasta las 6:30 de la mañana. Después siguen los ruidos, los autos, los gritos, todo", contó. También expresó que es común escuchar peleas en la calle en horas de la madrugada.

ruidos molestos genérica

El drama por los ruidos molestos: vecinos se han tenido que mudar

"Hay gente muy mayor, niños, bebés. Hay gente del edificio de la calle Brown que se ha tenido que mudar", contó. Según la vecina, se han comunicado con el 147 y presentaron notas en la Municipalidad y en el Concejo Deliberante. Afirmó que únicamente fueron atendidos por el área de Medioambiente del municipio. "Ya es imposible dormir en pleno invierno con las ventanas cerradas. No quiero ni pensar qué será en el verano si alguno deja una ventana abierta", expresó.

También contó que se han acercado al local, a mitad de la noche, para hablar con los responsables, pero que no han podido llegar a ningún acuerdo. "Imposible hablar, porque se ríen en la cara de uno. No puede ser que haya un bar en el medio de una manzana que es un triángulo y justo está en el patio que da al pulmón del edificio de la manzana", reclamó Beatriz.

ruidos molestos mapa

La mujer expresó que no está en contra de que los bares y boliches pongan música fuerte, pero que no debería ser en zonas de la ciudad tan densamente pobladas. "Yo no estoy en contra de que haya estos lugares de diversión, pero en un lugar apropiado", declaró.

"Yo lo que deseo es que tengan su bar, su lugar de trabajo, en otro lugar, que no esté acá tan metidito en la manzana triangular que vivimos porque es una música extremadamente fuerte, una música con golpes así constantemente y nosotros ya no sabemos más qué hacer", dijo la vecina.

Afirmó que están recurriendo a los medios de comunicación como último recurso, ya que no encuentran otra vía de solución.