Robo millonario de dos empleadas de un supermercado: cómo era la maniobra que usaron durante meses

Las cámaras de seguridad confirmaron las sospechas y las mujeres fueron apartadas mientras avanza la investigación.

Dos empleadas de un supermercado fueron denunciadas por el propio dueño. Las acusa de cometer un robo millonario a través de un mecanismo que utilizaron durante la menos dos meses.

Según indicó el propietario del comercio, las mujeres se habrían apropiado de más de $7 millones mediante un mecanismo fraudulento. La maniobra salió a la luz en los últimos días, cuando los dueños del supermercado ubicado en la ciudad de La Plata detectaron importantes diferencias entre el dinero en caja y los registros digitales de las operaciones.

En su denuncia precisó que al momento de cobrar, en lugar de ingresar los pagos a la cuenta oficial del comercio, las empleadas proporcionaban sus propios alias de billeteras virtuales .

La Plata. Ciudad de la Plata, donde ocurrió la estafa al supermercado.

Los propietarios del lugar realizaron la denuncia luego de advertir que había transferencias que no figuraban en los circuitos bancarios de la empresa. Esta situación generó sospechas e iniciaron una investigación, según precisó el portal local La Buena Info.

El caso, ocurrido en un comercio ubicado en calle 72, entre 11 y 12, salió a la luz luego de que detectaran irregularidades en las operaciones de caja.

Los dueños del supermercado estiman que las maniobras ilegales comenzaron al menos el 13 de julio y que en los últimos 60 días, las acusadas se habrían robado una suma cercana a los 7 millones de pesos.

Robo supermercado de La Plata Las acusadas de estafar a un supermercado de La Plata fueron denunciadas a la Justicia.

Finalmente, resolvieron despedir a ambas acusadas, quienes fueron notificadas en sus lugares de trabajo y se les informó acerca de la denuncia en su contra, que había sido realizada en la comisaría local.

De esta manera, las implicadas fueron acusadas de los delitos de estafa y robo. La Fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata abrió una causa penal y solicitó la revisión de los movimientos bancarios de las mujeres, además del análisis de los registros de cámaras de seguridad del supermercado.

Robo millonario en un supermercado de Plottier

El pasado mes de agosto, el supermercado La Anónima de Plottier destapó un escandaloso robo que involucró a un gerente de depósito y a un fletero, con mercadería valuada en 2,5 millones de pesos. La empresa hizo la denuncia tras detectar que Cristian Javier Poblete Torres utilizaba su posición para facilitar la sustracción de productos de alto valor, en complicidad con otras personas

Según pudo confirmar LMNeuquén con información brindada por la Policía, se constató que en el vehículo había 103 kilos de queso La Paulina y Noalsa; 71 kilos de tapa de asado; 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre.

la anonima plottier (1200x678)

El caso tomó un tinte político cuando se confirmó que Poblete Torres, de 36 años, es hijo de Marisa Torres San Juan, primera candidata a senadora por Desarrollo Ciudadano, el partido con el que pretende competir Gloria Ruiz —vicegobernadora destituida y candidata a diputada— en las elecciones legislativas.

Según la presentación judicial, el modus operandi queda claro: la maniobra delictiva se repetía los domingos en la sucursal 182, ubicada en calle San Martín 507, cuando la gerenta no estaba. En ese lapso, las cámaras de seguridad del sector de carga y descarga, ubicado sobre calle Paraguay, jugaban un rol clave porque se apagaban durante más de una hora. De esta manera, en vez de cuidar el depósito, Poblete Torres tendría tiempo suficiente para recolectar los elementos valiosos.