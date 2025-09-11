Designaron al nuevo Director de Seguridad Vial pero renunció antes de asumir

Había sido elegido para asumir al frente de la Agencia, pero en un tiempo récord presentó su renuncia.

Un escándalo administrativo sacude al Gobierno de Javier Milei, luego de que Nicolás Dapena Fernández fuera designado como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y presentara su renuncia apenas horas después de la publicación oficial.

El episodio deja en evidencia errores en los procedimientos internos, pero también genera un fuerte malestar en la Casa Rosada, además de levantar cuestionamientos sobre los criterios de selección para cargos estratégicos.

El Decreto 641/2025 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial, anunciaba la designación de Dapena Fernández al frente de la ANSV, organismo dependiente de la Secretaría de Transporte. La medida incluía la retroactividad del nombramiento al 3 de septiembre, lo que generó sorpresa entre quienes esperaban un proceso formal más cuidadoso.

Poco después de la difusión del decreto, Dapena Fernández comunicó su decisión de no asumir el cargo. En un breve comunicado, señaló que problemas de incompatibilidad en su labor de consultoría le impedían ocupar la dirección del organismo. Esta renuncia inesperada generó desconcierto en la administración pública y llamó la atención de los medios, considerando la relevancia de la ANSV en materia de seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito.

El hecho plantea interrogantes sobre los controles previos al nombramiento y sobre cómo se evalúan las condiciones legales y profesionales de los candidatos antes de oficializar sus cargos. La situación se suma a la percepción de desprolijidad en la gestión que viene mostrando el Gobierno en los últimos meses.

Malestar en la Casa Rosada

DENUNCIA SEGURIDAD VIAL.webp La ANSV sigue desarrollando campañas de concientización y control para reforzar la seguridad vial en rutas y ciudades del país.

Según fuentes oficiales, el fallo administrativo provocó descontento en la Casa Rosada. La incompatibilidad de Dapena Fernández debió detectarse antes de la publicación del decreto. Funcionarios consultados aseguran que con una revisión más exhaustiva se podría haber evitado el papelón público.

El episodio se enmarca en un contexto político tenso, marcado por la derrota electoral reciente y por críticas sobre la eficiencia en la gestión pública. La renuncia relámpago evidencia problemas de coordinación entre las áreas que intervienen en los nombramientos y pone en discusión la transparencia en la selección de funcionarios.

Analistas en política y administración pública señalan que este tipo de incidentes afecta la credibilidad institucional y la confianza de la sociedad en la capacidad del Gobierno para gestionar cargos clave. Además, genera dudas sobre la continuidad de programas estratégicos bajo la conducción de un organismo sin liderazgo definido.

Consecuencias y próximos pasos

La vacancia prolongada en la dirección de la ANSV puede retrasar la implementación de programas destinados a reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. Mientras tanto, la Secretaría de Transporte evalúa alternativas para cubrir la vacante de manera inmediata.

El objetivo es garantizar que el reemplazo cumpla con todos los requisitos legales y de compatibilidad profesional, evitando un nuevo episodio de este tipo. Expertos recuerdan que nombramientos fallidos generan no solo confusión política, sino también repercusiones prácticas sobre la ejecución de proyectos y la gestión diaria de los organismos.

La renuncia de Dapena Fernández deja un precedente claro: la necesidad de controles rigurosos en los nombramientos y la importancia de revisar cada detalle antes de oficializar cualquier cargo. La sociedad y los medios continuarán atentos a los movimientos del Gobierno, especialmente porque la ANSV juega un rol crucial en la prevención de accidentes y en la supervisión de normas de tránsito.