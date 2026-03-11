Manuel Adorni "deslomado" en Nueva York: la frase que desató una ola de memes

La presencia de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos generó polémica y puso al jefe de Gabinete en el centro de las críticas. Las redes explotaron.

Una ola de memes por el comentario de Adorni invandio las redes sociales.

El viaje de funcionarios del Gobierno nacional a Estados Unidos para participar del Argentina Week en Nueva York generó polémica y puso en el centro de las críticas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , luego de que se conociera que su esposa formó parte de la delegación que viajó al país norteamericano.

La controversia comenzó cuando se difundió una fotografía de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, acompañando a la comitiva argentina durante las actividades oficiales en Estados Unidos.

La imagen despertó cuestionamientos en redes sociales y en algunos sectores políticos, ya que se interpretó que la mujer habría viajado en el avión presidencial junto a la delegación oficial.

En medio de la polémica, Adorni se refirió al tema durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, quien le cuestionó la presencia de familiares de funcionarios en vuelos oficiales.

Durante el intercambio, el jefe de Gabinete aseguró que su esposa ya tenía previsto viajar a Nueva York y negó que el traslado haya implicado gastos para el Estado.

"Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe", expresó el funcionario al explicar la situación.

Adorni insistió además en que no se utilizaron fondos públicos para el viaje de su esposa y buscó despejar las críticas que surgieron tras conocerse la información.

"No le sacamos un peso al Estado", afirmó.

Ola de memes

Sin embargo, la frase utilizada por el funcionario generó un efecto inesperado en redes sociales. El término “deslomarme” rápidamente se volvió tendencia en la red social X (ex Twitter), donde cientos de usuarios comenzaron a compartir memes y comentarios irónicos sobre el viaje.

Las publicaciones incluyeron desde imágenes editadas hasta bromas sobre el supuesto esfuerzo de “trabajar” una semana en Nueva York, lo que amplificó el tema más allá del debate político.

Incluso la cuenta oficial de Turismo City se sumó al fenómeno viral y aprovechó la tendencia para publicar contenidos promocionando viajes a la ciudad estadounidense.

Villaruel y su posteo irónico

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, también se sumó a la fuerte crítica contra Manuel Adorni a través de sus redes sociales. "El ajuste lo paga la política, jaja", señala el mensaje que la titular del Senado replicó como una historia en su cuenta de Instagram, donde se puede ver un video en el que Adorni intenta defender el viaje de su mujer en el avión presidencial.

"Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe", justificó el funcionario en una entrevista en A24. Y agregó: "De hecho, me iba a acompañar con el pasaje pago".

posteo villarruel

La situación convirtió a Adorni en uno de los temas más comentados en redes durante las últimas horas, con una mezcla de críticas políticas y humor viral que mantuvo el episodio en agenda.