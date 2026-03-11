Manuel Adorni justificó el viaje junto a su esposa en el avión presidencial: "Yo vengo a deslomarme"

El jefe de Gabinete viajó a Nueva York con el gabinete presidencial y explicó por qué se sumó su esposa. Hay un pedido de informe que desató la polémica.

Hay un pedido de informe sobre el viaje de la esposa de Manuel Adorni.

Manuel Adorni , jefe de Gabinete, reconoció que su esposa viajó en el avión presidencial a Nueva York junto al presidente Milei y su comitiva. Esta aclaración se da luego de que la oposición cuestionara el uso de recursos públicos por parte de familiares de funcionarios.

En una entrevista con Eduardo Feimann en A24, Adorni confirmó que sumó a su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos , pese a no tener ningún rol formal para formar parte de este viaje que tenía como objetivo final la participación en la "Argentina Week".

"Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe" ,declaró el funcionario en la entrevista. Y agregó: "De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago".

Fue el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), quien presentó el pedido "para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses", según publicó en su cuenta de la red social X.

"Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York"

En su explicación, el jefe de Gabinete indicó que Angeletti ya contaba con un pasaje para ir hacia Nueva York el pasado 26 de febrero que lo había comprado por us$5.348, "pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara".

"Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado", justificó.

Por otro lado, sostuvo que los viáticos de comida y movilidad tanto de su esposa como los suyos son pagados de su bolsillo. "Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado", argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.

"Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir", insistió el jefe de Gabinete, quien regresará en vuelo de línea junto con su esposa.

"Apuntamos a que el 2026 sea el año en el que Argentina más crezca de los últimos 20 años"

El jefe de gabinete Manuel Adorni expuso este lunes en la "Argentina Week" que se desarrolla en la ciudad de Nueva York y que tiene como objetivo mostrar al mundo nuestro país y presentarlo como un lugar atractivo para invertir.

El funcionario habló ante unas 300 personas en la sede del Consulado nacional y señaló que "la Argentina está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades. Hay que echarle manos a la obra", solicitó.

"En estas condiciones, apuntamos a que el 2026 sea el año en el que Argentina más crezca de los últimos 20 años", remarcó, además, el ministro coordinador ante los asistentes que lo escuchaban atentamente.