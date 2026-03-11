Impactante temporal: cayeron 170 mm de lluvia en un día en Tucumán, hay inundaciones y evacuados

El temporal generó anegamientos, interrupción de la circulación en rutas y caminos. En un día llovió lo que suele llover en un mes.

Alumnos y docentes quedaron varados en las escuelas y muchos padres no podían llegar a buscar a sus hijos.

Un fuerte temporal azota a Tucumán y provoca inundaciones, rutas cortadas y clases actividades suspendidas . Las lluvias fueron especialmente intensas el domingo , cuando cayeron cerca de 170 milímetros de agua en un solo día , una cifra que equivale a varias semanas de precipitaciones en la provincia.

Este lunes por la tarde el agua volvió a castigar a la provincia. Alumnos y docentes quedaron varados en las escuelas y muchos padres no podían llegar a buscar a sus hijos. Ese fue parte del escenario de la jornada de ayer, por lo que el Gobierno decidió suspender las clases durante toda la semana.

Las zonas más afectadas por el avance del agua son Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Graneros, Leales, Simoca y Río Chico . Sin embargo, en la capital la tormenta también se hizo sentir con fuerza y varias calles terminaron convertidas en ríos.

Inundaciones y un panorama poco alentador

El gobierno provincial brindó una conferencia de prensa temprano y explicó que la suspensión de clases busca proteger a los chicos y preparar las escuelas como posibles centros de evacuados. Sin embargo, no todas van a poder cumplir este rol porque algunas están inundadas.

Temporal Tucumán 2

Si bien la lluvia es intermitente, cae mucha agua en poco tiempo, de cara a los próximos días, el panorama no es nada alentador.

Ante esta situación, la Ruta 38 quedó cortada por la acumulación de agua. El desborde fue tal que una camioneta terminó sumergida, aunque por suerte lograron rescatar a la persona que iba adentro.

En las rutas 321 y 157 también se registra acumulación de agua y en algunos sectores está intransitable. Frente a este escenario, le están pidiendo a las personas que viajan por ahí que tengan cuidado porque puede ser muy peligroso.

Temporal Tucumán 3

Cientos de familias pasaron la noche en la ruta y en centros de evacuación

Lamadrid fue una de las localidades más afectadas por la lluvia, donde debido al ingreso del agua en distintos sectores del pueblo, muchas familias abandonaron sus casas y se instalaron a la vera de la ruta nacional 157. Paralelamente, unas 300 personas fueron trasladadas hacia un centro de evacuación habilitado en la escuela de Taco Ralo, donde pasaron la noche bajo resguardo.

Temporal Tucumán 4

La situación también impactó en la vecina localidad de Graneros. Allí, vecinos relataron que el desborde del río provocó que el agua alcanzara incluso el centro de la ciudad, ingresando en numerosos domicilios.

Entre los evacuados se encuentra Lidia Ocampo, una vecina de 68 años que debió abandonar su hogar y pasar la noche en una carpa junto a su familia y siete mascotas que lograron rescatar.

“La peor inundación que vivimos fue la de 2017, pero esta también nos asustó mucho”, relató. Según contó, la familia no cuenta con alimentos suficientes y recibió ayuda solidaria de algunas personas que pasaron por la zona. “Unos chicos nos regalaron fiambre y con eso nos alimentamos”, explicó.

Ocampo relató además que el avance del agua fue repentino. “En unas tres horas el agua empezó a venir para el pueblo y tuvimos que salir para la ruta como pudimos, porque no tenemos cómo trasladar nuestras cosas. Pasamos la noche despiertos mirando qué pasaba con la lluvia y el agua. Hace frío y no sabemos cómo va a seguir la situación”, expresó.

Inundaciones Tucumnán

Una situación similar vive Silvia Coronel, también de 68 años, quien comparte una carpa junto a otras once personas. Según explicó, todos permanecen en estado de alerta desde la madrugada.

“Estamos sin dormir porque ya teníamos la advertencia de lluvias en toda la provincia. No sabemos cómo quedará todo después de esto”, comentó con preocupación.

El pronóstico no es alentador: alerta por lluvias para toda la semana

Alerta amarilla por tormentas en Tucumán desde el 11 de marzo. Se anticipan tormentas fuertes que pueden incluir lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Temporal Tucumán Casi toda la provincia en alerta por tormentas.

Se estima que la precipitación acumulada oscilará entre 30 y 50 mm, con posibilidades de que se superen estos valores en algunas áreas.

En tanto que el pronóstico extendido para San Miguel de Tucumán indica lluvia ligera el 12 de marzo, con temperaturas entre 18°C y 27°C y humedad alta. El 13 de marzo también se prevén lluvias ligeras y temperaturas de hasta 28°C. El 14 de marzo continuará con lluvia ligera y temperaturas que alcanzan los 31°C. Finalmente, el 15 de marzo se espera más lluvia ligera, con temperaturas de hasta 33°C y humedad variable.