Los aterradores detalles del doble femicidio: mató con un hacha a su expareja y su hija de 17 años

En las últimas horas se conoció un brutal doble femicidio que conmocionó a la provincia de Chaco . En la ciudad de Quitilipi, un hombre asesinó a su expareja y a su hija menor en la vivienda que ambas vivían.

El hecho ocurrió este martes poco después de las 17 horas , cuando personal policial fue alertado por el hallazgo de dos mujeres sin vida en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari.

Las víctimas fueron identificadas como Juliana Marcela Frías de 37 y su hija Diana, de 17 años. Mientras tanto, la investigación apunta a David Ojeda , su expareja, detenido tras permanecer varias horas prófugo.

Fuentes judiciales indicaron a medios locales que la carátula del caso, al momento es de "supuesto femicidio, seguido de homicidio, pero que, debido a la violencia del hecho, pasaría a ser doble femicidio". El caso está a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Nº1, de César Luis Collado.

Los escalofriantes detalles del doble femicidio: "Nunca vi algo así"

Según la Fiscalía, el hombre ingresó a la vivienda mientras madre e hija dormían, luego de regresar de una fiesta y que habría cometido el asesinato, atacándola con un hacha. A su vez, habría lesionado a la menor con un palo en sus partes genitales "esto lo van a tener que corroborar los investigadores si ocurrió antes o después de matarla".

El hombre habría atacado a golpes primero a la mujer y después a la adolescente, para finalmente asesinarlas a las dos con un hacha.

Medios locales confirmaron que Ojeda estaba separado de Frías, pero que ambos llegaron a convivir bajo el mismo techo. Por el momento, se desconocen muchos detalles del doble femicidio.

Según las declaraciones recopiladas por el sitio Más Contenidos, el fiscal Collado indicó: "Ayer festejaron el cumpleaños de la señora, hoy las mató". Además, indicó que la escena del crimen era "de terror", y aseguró: "Nunca vi algo así".

Así fue la detención del femicida

Ojeda fue detenido cerca de las 20 horas de este martes en la Ruta Provincial N° 4 y Ruta Nacional N° 16. Chaco. Su captura fue compleja ya que, según se supo, "amenazó previamente con tirarse a las vías del tren antes que entregarse" a las autoridades policiales.

Este hallazgo fue luego de realizar un "operativo cerrojo" que se desplegó apenas se conoció el hallazgo de los cuerpos. El femicida terminó entregándose y fue trasladado a la comisaría sin ofrecer mayor resistencia.

A raíz de la gravedad de los hechos, el procedimiento fue dispuesto por el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, en conjunto con el jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero. Así, las tareas estuvieron bajo la supervisión del subjefe de Policía, el comisario general Manuel Victoriano Silva.

Las autoridades confirmaron por medio de un comunicado que se logró el secuestro del teléfono celular del principal acusado durante la detención.

Mientras tanto, la Justicia avanza con la recolección de pruebas, testimonios y pericias para reconstruir con precisión lo ocurrido durante la madrugada del ataque y definir la calificación final del caso.