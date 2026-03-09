Podría quedar en libertad Lucas Polito, el femicida que mató a su esposa de 85 puñaladas luego de dar a luz

El brutal femicidio ocurrió delante de su bebé, una semana luego de dar a luz. El acusado fue declarado inimputable y está internado en un hospital psiquiátrico.

El femicida tenía que pasar 30 años en un hospital penitenciario para personas con problemas de salud mental

La causa por el femicidio de María Elvira Fabaro , ocurrido en enero de 2024 en Vicente López, provincia de Buenos Aires, vuelve a encender las alarmas de la justicia y la sociedad. La familia de la víctima denunció que e l asesino está a un paso de recuperar la libertad gracias a un informe forense.

Lucas Ezequiel Polito Gorosito , el femicida, fuera declarado inimputable por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro. En el mismo fallo, los jueces ordenaron que permanezca 30 años internado en la Unidad N° 34 de Melchor Romero , un hospital penitenciario para personas con problemas de salud mental, pero ahora un nuevo informe forense lo dejó al borde de la libertad.

El caso causó gran conmoción, ya que la mujer había tenido a su bebé apenas siete días antes , cuando su entonces esposo la asesinó de 85 puñaladas y golpes .

La posibilidad de libertad generó una fuerte reacción en la familia de la víctima, que denuncia irregularidades en el proceso y asegura que nunca fue notificada de la evaluación médica que podría beneficiar al asesino de María Elvira.

Qué establece el informe psiquiátrico del femicida

En diálogo con TN, el abogado de la familia, Sebastián Cuevas, indicó que "es probable que al femicida le den la libertad. Es una locura. Los peritos dicen que puede continuar el tratamiento en libertad".

En el informe psiquiátrico se describe que Gorosito se presenta "aseado, prolijo y con claridad de conciencia". Los médicos indican que ahora posee un "juicio crítico conservado", lo que significa que puede distinguir perfectamente entre lo lícito y lo ilícito.

Aunque se mantiene el diagnóstico de “trastorno psicótico del espectro de la esquizofrenia no especificado”, los especialistas sostienen que podría continuar el tratamiento fuera del hospital, con acompañamiento familiar.

Para la querella, la conclusión resulta, por lo menos, rara.

Para la querella, la conclusión resulta, por lo menos, rara. "Es contradictorio decir que es inimputable y que en unos pocos meses está perfecto”, cuestionó Cuevas. Y subrayó: “Hace 18 años que me dedico solo a penal y nunca vi algo igual. Es increíble".

El letrado explicó a TN que la defensa del femicida ya prepara el pedido formal de externación, lo que podría derivar en su libertad efectiva. "Nosotros pedimos la nulidad porque no nos notificaron y queremos poner un perito de parte. Nos dieron vista cuando el informe ya estaba hecho", denunció.

El abogado también recordó que las medidas de seguridad como las que pesan sobre Polito Gorosito deben revisarse periódicamente. "Cada seis meses se lo reevalúa. Pero lleva más o menos un año privado de libertad y, de la condena, apenas unos meses", apuntó.

El brutal femicidio de María Elvira

El 12 de enero de 2024, María Elvira dio a luz a su bebé. Solo una semana después, el viernes 19, Polito la atacó brutalmente. El femicida estuvo alrededor de una hora y media solo con el cuerpo, tiempo en el que, según la familia, alteró la escena para simular un suicidio.

Colocó la tijera en la mano de la víctima y destruyó su celular para eliminar evidencias. Después, usó el teléfono de María Elvira para llamar a su jefa y confesarle: “La maté”. También llamó a su propio padre, que fue hasta la casa y esperó con él la llegada de la policía.

Polito intentó defenderse con distintas versiones: primero dijo que su mujer había intentado matar al bebé y luego se suicidó. Más tarde, aseguró no recordar nada de lo ocurrido y empezó a actuar como una persona alienada, buscando ser declarado inimputable.