Femicidio de Valeria Schwab: la fiscal volvió a descartar una hipótesis planteada por la hermana de la víctima

Negó que un bóxer con restos genéticos tuviera relación con el caso. Cómo sigue la investigación del crimen ocurrido en Comodoro Rivadavia.

La fiscal a cargo de la investigación del femicidio de Valeria Schwab, María Laura Blanco, descartó una hipótesis que horas antes había planteado Jessica Schwab, la hermana de la mujer que fue víctima de femicidio en enero último en Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut .

Jessica Schwab viene reclamando que se amplíe la investigación del crimen desde que la Fiscalía señaló como único culpable a Jonathan Chacano, un albañil de 34 años que se suicidó poco después del hecho.

La hermana de Valeria sostiene que hubo más personas i mplicadas en el femicidio, y en las últimas horas había hecho referencia a la existencia de un calzoncillo bóxer que, según dijo, habría pertenecido a otro participante en el asesinato.

"Hay un hombre que dejó mucha prueba genética en una prenda clave y sigue suelto", indicó.

Rápidamente, la fiscal Blanco respondió a esta teoría y dijo que el bóxer, en efecto, existe pero que no tiene ninguna vinculación con la muerte de Valeria ni con la escena del crimen.

El bóxer “no guarda relación” con el femicidio

“Una vez más se trae información como nueva que en realidad no lo es”. “El bóxer existe, fue un elemento peritado”, agregó y afirmó que “no guarda relación con la causa” y que “se encontró en un lugar donde duermen varias personas pero no es un elemento de la escena del hecho”.

Maria Laura Blanco, fiscal de Comodoro Rivadavia y el femicidio de Valeria Schwab María Laura Blanco, la fiscal de Chubut que investiga el femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia.

La fiscal detalló que la prenda fue incorporada a la investigación desde el inicio y que su análisis formó parte de las medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal.

Según indicó, en un primer momento existió la sospecha de que podía haber pertenecido a Chacano —quien, cuando fue hallado sin vida, no tenía ropa interior—, pero esa posibilidad fue descartada tras las pericias científicas.

En el bóxer “no se encontró material genético ni de él ni de Valeria”, insistió la fiscal. Señaló, además, que la prenda fue hallada en un lugar donde “duermen varias personas” y en el que había “muchísima ropa y colchones”.

“La importancia de ese bóxer hubiera sido si se encontraba en la escena del hecho. Pero es clave resaltar que no fue encontrado allí”, remarcó.

Comodoro Rivadavia: la causa sigue abierta

Blanco dijo que el abogado de la familia de Valeria tiene “pleno acceso al expediente y a conocer los avances de la causa”.

“Mantuvimos reuniones, les dimos la información necesaria. Incluso tienen mi teléfono celular personal”, aseguró. “Estas interpretaciones que han hecho de la pericia fueron sin habernos consultado o preguntado”, reveló.

Anteriormente, Jessica Schwab había insistido en otro punto: que en las manos de Chacano se habían hallado perfiles de ADN de varias personas: tres en una mano y cuatro en la otra.

Esa cuestión también había sido desestimada por la fiscal. "El hecho de que haya rastros de ADN en las manos de Chacano no es un dato que nos permita afirmar que esas personas participaron del hecho. Específicamente porque esos rastros no están en el cuerpo de Valeria. Eso es lo relevante", dijo.

La funcionaria judicial de Comodoro Rivadavia aclaró que “la causa sigue abierta, porque todavía hay medidas de investigación por determinar”.

“Estamos por recibir en estos días estudios complementarios para hacer el informe final de autopsia”, detalló.

“Una vez que tengamos toda la prueba necesaria, haremos una pericia criminalística llamada ‘mecánica del hecho’. Allí un perito, con toda la evidencia disponible, nos brinda una hipótesis más probable sobre cómo fue”, completó.