Un chico de 14 años mató a un almacenero que no quiso usar Mercado Pago: la mamá lo llevó a entregarse

Fue en Comodoro Rivadavia. Según su confesión, baleó al comerciante porque se negó a darle plata a cambio de la transferencia. También hay un adulto detenido.

Un adolescente de 14 años de edad se entregó y confesó haber sido el autor del crimen de un comerciante de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut , después de que éste se negó a entregarle dinero en efectivo a cambio de una transferencia por Mercado Pago.

El episodio en el que fue baleado el comerciante ocurrió el martes de la semana pasada y la víctima agonizó en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, durante varios días hasta que falleció este fin de semana.

Mientras avanzaba la investigación policial, con una serie de allanamientos en el barrio donde se produjo el crimen, el chico de 14 años se presentó en la comisaría acompañado por su mamá y confesó haber sido el autor del disparo.

Entretanto, fue detenido un hombre mayor de edad que estaba con el menor durante la secuencia de hechos que derivó en el asesinato y también se entregó.

Se fueron, volvieron y lo balearon

La víctima, identificada como Wilder Zalazar Jolguera, boliviano, de 40 años de edad, recibió un disparo de arma de fuego dentro del local de su almacén ubicado en la calle Mariano Rodríguez a 1700, esquina Cerro Blanco, del barrio comodorense de Cerro Solo.

Allanamientos por el homicidio del almacenero Wilmer Zalazar en Comodoro Rivadavia Allanamientos por el homicidio del almacenero Wilmer Zalazar en Comodoro Rivadavia.

Según se pudo establecer, el episodio que derivó en su muerte se inició cuando dos personas -un hombre de 21 años y un adolescente de 14- ingresaron al local donde el almacenero se encontraba junto a su pareja, iniciaron una conversación con él y le pidieron que les cambiara dinero en efectivo por una transferencia que ellos le harían a través de la billetera virtual Mercado Pago.

Zalazar Jolguera rechazó la propuesta y las dos personas se fueron del local. Aproximadamente una hora más tarde, volvieron y, entonces, uno de ellos efectuó al menos un disparo que impactó en la nuca del comerciante, luego de lo cual ambos huyeron del lugar corriendo.

Trasladado de urgencia al Hospital Sanguinetti, Zalazar Jolguera quedó internado en gravísimo estado, en terapia intensiva y en coma, hasta que este sábado se declaró su muerte cerebral, con lo cual el caso pasó de ser tentativa de homicidio a homicidio consumado.

Comodoro Rivadavia: la investigación

Luego del fallecimiento, durante el domingo la Policía de Chubut confirmó que se realizaron cinco allanamientos en el marco de la investigación que comenzó inmediatamente después del atentado en el almacén.

A partir de una solicitud de la fiscal general Verona Dagotto, autorizada por el juez Carlos Tedesco, agentes de la División Policial de Investigaciones (DPI) efectuó los primeros tres allanamientos y secuestró un revólver calibre 32, cartuchos del mismo calibre y prendas de vestir que podrían estar relacionadas con el caso, y lograron establecer la identidad de los presuntos coautores.

En base a esto se solicitaron dos nuevos allanamientos, la detención de un hombre de 21 años y la demora de un adolescente de 14.

Mientras se llevaba adelante la pesquisa, el menor de edad se presentó voluntariamente en la comisaría acompañado por su madre y manifestó haber sido quien le disparó al dueño del almacén.

Posteriormente se hizo presente también en la sede policial el hombre de 21 años y reconoció haber sido el otro participante en el hecho.

Más allá de las confesiones, la causa continúa bajo investigación del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut.