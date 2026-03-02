Tensión con policías de Chubut: rechazaron una propuesta salarial y piden alcanzar la canasta básica

Esperan una respuesta del gobierno de Ignacio Torres esta semana. La oferta desestimada era del 2,5% de aumento. El último ajuste fue en octubre.

El Consejo de Bienestar Policial ( Cobipol ) de la Policía de Chubut informó que rechazó la propuesta de actualización salarial realizada por el gobierno provincial de Ignacio Torres y presentó una contrapropuesta para la cual espera una respuesta en el plazo de esta semana.

Las negociaciones paritarias entre la organización que representa a los agentes de la fuerza de seguridad chubutense y las autoridades pasaron a cuarto intermedio luego de que el Cobipol consideró insuficiente el incremento del 2,5% ofrecido por el gobierno y que se aplicaría recién para los salarios de marzo, a cobrar en abril.

Junto con el rechazo, el Cobipol comunicó que presentó una “propuesta superadora” que debería ser analizada por el Ministerio de Economía de la provincia.

Aunque no se dieron precisiones acerca de esta contrapropuesta, se supo que consiste en desglosar ítems fijos del recibo salarial e incorporarlos de manera progresiva al sueldo básico, con el objetivo de equiparar los ingresos con otros trabajadores estatales y acercar a la canasta básica los salarios de la mayoría de las categorías del escalafón que están por debajo.

A la espera de una respuesta

Los representantes de los policías chubutenses aclararon que no se han convocado medidas de protesta ni movilizaciones por el momento, porque consideran que una eventual convocatoria a marchas podría interferir en el desarrollo de las negociaciones, que continúan en curso.

Jefatura de Policía de Chubut, en Rawson La audiencia se realizó en la Jefatura de Policía de Chubut, en Rawson.

Según trascendió, en la fuerza hay malestar porque ya van cinco meses desde el último ajuste, un 1,6% que fue aplicado en octubre. Calculan que, en términos reales, los salarios quedaron más de un 20% por debajo de la inflación acumulada antes y después de aquella actualización, por lo que pretenden una oferta que esté más en línea con el aumento del costo de vida.

Desde el Cobipol se dio el ejemplo de que, con los aumentos propuestos por el Ejecutivo, un agente de servicios incrementaría su salario en apenas unos 21 mil pesos, y un agente de la agrupación Comando, en poco más de 27 mil.

Policía de Chubut: los aumentos ofrecidos

En efecto, el acta de la audiencia paritaria llevada a cabo la semana pasada en la Secretaría de Trabajo provincial detalla que se “rechaza la propuesta del Gobierno por ser insuficiente” que “implica un aumento de bolsillo muy escaso”.

El texto también precisa los ejemplos puestos por los representantes de los policías durante la reunión, e indica que el incrementos de bolsillo en el Comando serían de $27.068,75 para un agente, $55.861,16 para un suboficial mayor (un evidente error de tipeo en el acta hace figurar la suma de $455.861,16) y $58.316,97 para un comisario.

Para el servicio común, un agente tendría un aumento de $21.599,89, un suboficial mayor $43.282,78 y un comisario $46.874,44.

El texto continúa señalando la solicitud del Consejo de Bienestar Provincial de pasar 40 mil pesos del código 1124 (adicionales no remunerativos) al sueldo básico testigo y “que sea de $177.502,74 pesos (sic)”, tras lo cual el Gobierno y el Cobipol dispuesieron pasar a cuarto intermedio hasta esta semana, con “día y horario a confirmar entre el 2/3 y el 6/3”.