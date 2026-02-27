Una calle argentina se llamará Abuelas de Plaza de Mayo

Lo aprobó el Concejo Deliberante de Puerto Madryn , con dos votos en contra. Tiene 350 metros. Curiosamente, ya había una pero en España.

Las Abuelas de Plaza de Mayo ya tienen una calle que las homenajea. El Concejo Deliberante de Puerto Madryn , en la provincia de Chubut , aprobó por mayoría -con dos votos en contra- una ordenanza que le da ese nombre a una calle que bordea las playas de la ciudad.

Si bien hay otras calles que homenajean a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo -una fue denominada de este modo en La Plata , provincia de Buenos Aires, en 2022 y otra en Paraná, Entre Ríos , en 2024- esta reconoce puntualmente a las Abuelas, del mismo modo que ya lo hacen puntos en la vía pública que no son calles, como el Paseo de las Abuelas de Plaza de Mayo en el ingreso a Neuquén o la Rotonda de las Abuelas de Plaza de Mayo, en la ciudad de San Luis.

En 2010 se bautizó con el nombre de “Abuelas de la Plaza de Mayo” a una calle pero, curiosamente, no fue en la Argentina sino en la ciudad española de León.

La ordenanza que bautiza la calle de Puerto Madryn se aprobó en la tercera sesión ordinaria de 2026 del Concejo Deliberante de la ciudad chubutense.

Puerto Madryn: dónde está la calle

La nueva denominación se le aplica a un tramo de calle de unos 350 metros ubicado entre la sede del Centro Nacional Patagónico del Conicet (CENPAT-Conicet) y la de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Este sector es conocido hasta ahora como calle de servicio de boulevard Almirante Brown y funciona como una especie de colectora de la avenida. Un trabajo realizado por organismos de derechos humanos y estas instituciones científicas y académicas, que comenzó hace cerca de un año, concluyó en la nueva denominación.

El despacho fue aprobado por mayoría, con los únicos votos negativos de Hernán Pereira y Gastón Cuis Taccari, concejales provenientes del PRO que integran el bloque Despierta Madryn, escindido del oficialista Despierta Chubut del gobernador Ignacio Torres.

"Hubo mucha predisposición"

La iniciativa fue impulsada por la Red por la Identidad de la Costa y Valle de Chubut, perteneciente a Abuelas de Plaza de Mayo, en conjunto con el Municipio, la Universidad y el Cenpat-CONICET.

“Hubo mucha predisposición tanto de las instituciones como del municipio”, expresó Jessica Murphy, integrante de la Red por la Identidad. “S bien costó, estamos a muy pocos días de que se cumplan 50 años de la última dictadura cívico-militar en Argentina y creo que aceleró a que esto salga”, agregó.

“Los nombres construyen relatos, identidades y nos parecía por nombrar hoy una calle Abuelas de Plaza de Mayo tiene muchos significados. Por un lado, reivindica y pone en valor el legado y la lucha de las Abuelas, y todo lo que ellas implican para la construcción de la democracia en nuestro país, de muchos derechos que tenemos como sociedad y demás”, dijo la referente local de derechos humanos.

Asimismo, sostuvo que la elección del nombre “sirve para visibilizar y dar cuenta a la sociedad que hoy seguimos en Argentina con más de 300 nietos y nietas que estamos buscando”.

También opinó que la imposición del nombre en Puerto Madryn “tiene un significado político importante en un contexto en donde se discute la memoria sobre nuestro pasado reciente en Argentina”.