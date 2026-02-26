La fiscal del femicidio de Valeria Schwab desmiente a la familia: "Por ahora hay un único autor y está muerto"

Aclaró que los perfiles genéticos con los que sostienen que pudo haber varios agresores estaban solo en las manos del que considera el asesino , que se suicidó.

La investigación por el femicidio de Valeria Schwab, que movilizó a miles de vecinos en Comodoro Rivadavia, volvió a generar controversia luego de que la familia de Valeria Schwab y su abogado dijeron públicamente que una pericia genética demostraría que otras personas habrían intervenido en el crimen, contradiciendo lo que concluyó la fiscal del caso . Un día después, desde el Ministerio Público Fiscal salieron a desmentir esa lectura.

"Es importante aclarar que no hay nuevos hallazgos en la causa, no hay ninguna pericia nueva. Tal vez esto se esté malinterpretando", sostuvo la fiscal general María Laura Blanco en diálogo con ADNSUR, rechazando la versión difundida por los allegados de Valeria.

En sus declaraciones sostenían que una nueva pericia genética probaría la participación de más personas en el crimen.

Pero la responsable de la investigación del crimen ocurrido el 14 de enero en la ciudad petrolera de Chubut, explicó que en esa afirmación hay una confusión, que deriva de una pericia genética realizada previamente, tanto sobre el cuerpo de la víctima como sobre el principal sospechoso, Jonathan Chacano, el albañil que vivía en situación de calle y un día después del hecho se quitó la vida.

La pericia genética que llevó al Ministerio Público fiscal a concluir que actuó solo se conoció el 10 de febrero, pero enseguida desde el entorno de la víctima, que salió a caminar por la costanera y nunca más volvió a su casa, pidieron que se siguiera investigando la posibilidad de que no hubiera actuado solo.

Incluso, la hermana de la mujer asesinada dijo públicamente que no creían en la fiscalía y que encararían una investigación paralela por su lado. Su temor es que hubiera uno o varios asesinos sueltos e impunes.

De este modo, esta semana presentaron sus conclusiones a partir de una pericia genética que, según salió a explicar ahora el Ministerio Público, no es nueva ni difiere de la que difundió oficialmente cuando tuvo el informe de los peritos forenses.

Aclaraciones sobre la pericia genética en la víctima y el femicida

A poco menos de un mes del femicidio, ese estudio -admitió Blanco- arrojó distintos perfiles genéticos no identificados. Y los que ahora se difundieron desde la familia eran conocidos desde el principio.

Por eso, reiteró las conclusiones que informaron en aquel momento: "En el caso de Valeria no hubo otros perfiles genéticos que den cuenta de que ella haya estado en contacto con personas distintas de Chacano", subrayó.

Blanco aclaró que lo que sí se detectó fue que en las manos de Chacano había rastros de ADN pertenecientes a otras personas no identificadas. Sin embargo, explicó que ese dato —que deliberadamente no difundió en su momento por considerarlo irrelevante— no permite vincular a nadie más con el femicidio.

femicidio valeria comodoro rivadavia (1) Jonathan Chacano, el violador y femicida de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia: la fiscal María Laura Blanco aseguró que no hay indicios que indiquen que actuó con más personas.

"El hecho de que haya rastros de ADN en las manos de Chacano no es un dato que nos permita afirmar que esas personas participaron del hecho. Específicamente porque esos rastros no están en el cuerpo de Valeria. Eso es lo relevante", remarcó.

Para graficar la distinción técnica, Blanco recurrió a una analogía: "Es casi una cuestión de propiedad transitiva. Que haya perfiles en el ADN de Chacano significa que él estuvo con otras personas, pero al no estar esos perfiles en el cuerpo de Valeria, implica que esas personas no estuvieron con ella", amplió.

La fiscal también aclaró que los perfiles genéticos son acumulativos y no permiten determinar cuándo ni en qué contexto ocurrió el contacto. "Yo puedo tener contacto con una persona, luego con otra, y al momento de analizarme van a aparecer los perfiles de ambas, pero eso no quiere decir que esos contactos hayan ocurrido al mismo tiempo ni que tengan relación entre sí", explicó.

Sin contacto con la familia de Valeria

En la entrevista, Blanco confió además que la Fiscalía no tuvo ningún intercambio previo con la familia antes de que salieran a difundir su versión en los medios. "Nos sorprendieron las declaraciones. Nunca nos consultaron. Tomaron solo un dato que figuraba en la pericia y no nos preguntaron a nosotros", afirmó.

En ese sentido, se permitió hacer una apreciación personal fuertemente crítica respecto al rol del abogado de los familiares de la mujer asesinada: "Desconozco los motivos, pero advierto que tal vez no se le está dando el consejo adecuado a la familia, permitiendo que una información que no tiene ninguna relevancia en la causa penal les dé esperanzas de que pueda servir para imputar a otras personas", aseguró con contundencia.

Maria Laura Blanco, fiscal de Comodoro Rivadavia y el femicidio de Valeria Schwab María Laura Blanco, la fiscal que investiga el femicidio de Valeria Schwab. ADNSUR

La fiscal manifestó comprender el dolor de los allegados de Valeria y su resistencia a que el caso se archive, pero fue clara: "Si no hay otros hallazgos, en algún momento la causa debe cerrarse, porque por ahora el único autor está muerto".

Blanco se refcirió también al pedido de la familia para ser admitida como querellante en la causa. Informó que aún no hay ninguna decisión al respecto porque la presentación fue ingresada ante la Fiscalía y no ante la Oficina Judicial, que es quien debe intervenir porque “eso debe ser tratado por un juez”.

Así, informó que todavía no hay ninguna decisión al respecto, aunque aclaró que la parte de la víctima "tiene derecho a presentarse en la causa, a acceder a la información y eso ha sido debidamente respetado".