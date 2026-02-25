Femicidio de Valeria Schwab: una pericia confirma pudo haber al menos tres personas involucradas

El estudio del Laboratorio de Genética Forense de la Patagonia Norte, provocaría un giro en la investigación del crimen ocurrido en Comodoro Rivadavia .

El resultado de una pericia genética le daría la razón a la familia de Valeria Schwab, la mujer de 39 años asesinada en enero en Comodoro Rivadavia , Chubut . Jessica, la hermana de Valeria, siempre insistió en que había habido más de una persona involucrada en el femicidio, contra la postura de la Fiscalía, que señaló como único culpable a Jonathan Chacano, un albañil de 34 años que se quitó la vida poco después del hecho.

Ahora, un informe confeccionado por el Laboratorio Regional de Genética Forense de la Patagonia Norte , al que la familia Schwab tuvo acceso y que difundió un medio comodorense, establecería que en el cuerpo de Valeria había ADN de al menos cuatro personas, incluyendo el de la propia víctima.

Este dato contradiría lo expresado por la fiscal general María Laura Blanco quien, cuando se declaró culpable a Chacano había dicho que “no se encontró ADN de ninguna otra persona”.

La familia de Valeria, con Jessica Schwab a la cabeza, siempre rechazó esa teoría y dijo que había testigos e imágenes de cámaras de seguridad que indicaban la firme probabilidad de que el albañil hubiera tenido cómplices.

"Investiguen todo hasta el final"

Sin cuestionar el trabajo de los investigadores, Jessica insistió en que se analizaran todos los elementos disponibles. “Yo no soy perito, pero justamente por eso pido que los especialistas investiguen todo hasta el final. No puede descartarse ninguna hipótesis hasta que se agoten todas las pericias”, pidió, en una entrevista que le concedio al stream local Seta TV.

“Existen pericias que indican la presencia de perfiles genéticos múltiples. Esto significa que hubo más de un aporte genético. Lo que corresponde es investigar cada uno de esos aportes”, agregó.

El informe del Laboratorio Regional de Genética Forense, que se realizó sobre una muestra tomada en la investigación del femicidio, fue publicado por el diario Adnsur. El análisis de ADN, rotulado como “muestra N° SEC 01 – 14/01/2026” se obtuvo de un hisopado subungueal (debajo de las uñas) de la mano izquierda de Valeria.

De acuerdo con lo que se dio a conocer del estudio, el perfil genético hallado en la muestra “es una mezcla de al menos cuatro personas”.

En esa mezcla se identificaron materiales genéticos atribuible a Valeria Alejandra Schwab y a Jonathan Mario Chacano. También otros perfiles “en baja proporción correspondientes a individuos no identificados”.

Comodoro Rivadavia: la familia, querellante en la causa por femicidio

En lo que respecta a la causa, la familia Schwab solicitó ser incorporada como querellante, de modo de poder intervenir de manera autónoma en la investigación.

Así, podría solicitar medidas no solamente al Ministerio Público Fiscal sino directamente ante el juez, más allá de lo que haga o pida la Fiscalía de Comodoro Rivadavia.

En referencia a la hipótesis que sostiene Jessica y que ahora reforzaría este estudio de ADN, el abogado de la familia, Mauro Fontañez, subrayó: “Es lo que venimos manteniendo, no es un capricho sino que está sostenido por evidencias, por testimonios, entrevistas y también por prueba objetiva que tiene que ver con la prueba genética”.