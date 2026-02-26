La secretaria de Salud de Chubut volcó en la ruta y fue internada con una costilla rota

Denise Acosta iba al volante de su camioneta por la provincial 1, entre Rawson y Puerto Madryn. Perdió el control por causas que se investigan.

La camioneta que manejaba la secretaria de Chubut fue retirada en una grua, con importantes daños.

La secretaria de Salud de Chubut , Denise Acosta, sufrió un impactante accidente vial durante la mañana de este jueves cuando la camioneta en la que se trasladaba volcó y quedó dada vuelta sobre la calzada . El hecho volvió a poner el foco en la seguridad de la Ruta Provincial N° 1 , un corredor clave que conecta Puerto Madryn con Rawson.

El siniestro ocurrió pasadas las 8 de la mañana en un sector que está en jurisdicción de la capital provincial. La funcionaria viajaba sola cuando, por causas que aún no se determinaron con precisión, perdió el control de la camioneta , que terminó volcando y quedando dada vuelta sobre la calzada.

Una foto del vehículo que fue difundida por medios chubutenses da cuenta de los importantes daños que sufrió y de la magnitud del incidente.

Efectivos de la Policía de Rawson y de la Comisaría Quinta de Puerto Madryn, junto con bomberos voluntarios y personal sanitario, se movilizaron rápidamente hacia la zona. El operativo incluyó tareas de asistencia a la víctima, aseguramiento del área y acciones de prevención para evitar nuevos incidentes mientras se normalizaba el tránsito.

La secretaria, que según trascendió pudo salir por sus propios medios de la camioneta, fue trasladada a un centro hospitalario donde quedó internada.

La funcionaria de Chubut, con traumatismos múltiples

Según distintas fuentes consultadas por medios chubutenses, Acosta sufrió traumatismos múltiples y una fractura de costilla, todas lesiones consideradas leves que no comprometen su vida pero requieren seguimiento médico.

El ingreso al centro de salud se realizó bajo protocolo preventivo para descartar posibles complicaciones.

Las autoridades sanitarias informaron que permanecerá en observación hasta completar los estudios necesarios, en una medida habitual ante traumatismos de este tipo. Su evolución es estable.

Denise Acosta, secretaria de Salud de Chubut.

Desde la Policía confirmaron el inicio del procedimiento correspondiente para establecer la mecánica del accidente. La investigación apuntará a determinar la velocidad de circulación, el estado del camino y la posible incidencia de factores externos en la pérdida de control del vehículo.

Lo cierto es que el episodio generó preocupación tanto por el estado de salud de Acosta como por las condiciones de seguridad del camino, considerado clave para la conectividad de Chubut.

Antecedentes: dos diputados accidentados en la ruta 3

El accidente de Acosta da cuenta de que el riesgo vial en las rutas patagónicas es alto y alcanza a todo el mundo. De hechos, no es un hecho aislado entre autoridades y referentes políticos locales.

En agosto del año pasado, el diputado provincial Emanuel Fernández, del bloque oficialista Despierta Chubut, protagonizó junto a uno de sus asesores un violento choque en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 1712, en el tramo entre Malaspina y Pampa Salamanca.

En ese caso, la camioneta oficial Chevrolet S10 en la que se trasladaban impactó contra un Renault Fluence que arrastraba un carro, lo que provocó el vuelco del vehículo sobre la ruta. A pesar de la espectacularidad del accidente, tanto Fernández como su acompañante resultaron ilesos.

Dos meses antes, exactgamente el 26 de junio, la diputada provincial Mariela Tamame protagonizó otro cuando el vehículo oficial en el que viajaba volcó sobre la misma ruta, en esta oportunidad a la altura de Garayalde, un tramo que aquel jueves tuvo complicaciones por presencia de hielo y escarcha en la calzada, y que debió ser despejada por Vialidad.

La también legisladora de Despierta Chubut sufrió lesiones de distinta consideración y luego de ser asistida en el lugar fue trasladada al Hospital Zonal de Trelew para su evaluación médica, aunque según consignó Diario Jornada, se encontraba fuera de peligro.

El accidente se produjo cuando la camioneta en la que se desplazaba la legisladora chubutense, manejada por un chofer oficial, perdió el control y terminó despistándose en la banquina.

La diputada oriunada de Rawson se dirigía de norte a sur hacia Comodoro Rivadavia para participar del acto oficial de inauguración de la Ciudad Judicial, al que obviamente nunca llegó.

Junto a Tamame viajaban empleados legislativos y varios colaboradores suyos, quienes también recibieron asistencia médica en el lugar del accidente y fueron sometidos a los controles de rigor para evaluar su estado de salud.