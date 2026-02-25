Buscaron días a un perro en estado crítico que se esfumó: lo habían matado y escondido en una caja

El caso conmueve a vecinos de Puerto Madryn. Dicen que tenía signos de violencia y suponen que, al difundirse el caso, alguien tomó una cruel decisión.

La foto del perrito callejero de Puerto Madryn que circuló en las redes para pedir ayuda en la búsqueda.

El perro callejero había sido visto probablemente en su último aliento, pero todavía vivo. Estaba siempre rondando una esquina del barrio oeste de Puerto Madryn , en Chubut, y su estado ya era crítico. Por eso, ante el alerta de rescatistas de la zona, varias personas se movilizaron para intentar salvarlo. Pero cuando llegaron al lugar, ya no estaba. Coordinaron una búsqueda que duró días. Y el desenlace fue el peor posible: alguien lo encontró muerto adentro de una caja, con aceite y con lesiones en el cuerpo, en otro aparente caso de maltrato animal .

El caso había comenzado a circular tiempo atrás en un grupo de redes sociales dedicado al rescate de animales , donde vecinos alertaron que el perro se encontraba en condiciones críticas en la intersección de Lewis Jones y Ejército de los Andes .

"Cada minuto cuenta, no lo dejemos solo", alertaba el posteo que llamaba a los vecinos a salir a buscarlo. Las tétricas imágenes del animal compartidas en Facebook, en una de las cuales se veía que tenía un alambre alrededor del cuello a modo de collar, y el mensaje que describía a un animal visiblemente deteriorado que necesitaba atención urgente rápidamente movilizó a muchos voluntarios que quisieron ayudar.

Ante la difusión del posteo, varias personas se trasladaron hasta el lugar con la intención de auxiliarlo. Sin embargo, cuando llegaron, el perro no se encontraba en la esquina donde se lo veía habitualmente, ya casi sin moverse.

La publicación en las redes, entonces, se actualizó con la información de que habría sido llevado a otro sector de la ciudad, lo que dificultó aún más su localización. Y volvía a pedir colaboración. Ahora llamaba a recorrer la zona en un radio más amplio y hasta pedía que si alguien contaba con un dron lo aportara para hacer monitoreo desde el aire.

También, pedía que si alguien lo había levantado de la calle, diera aviso así iban a buscarlo con un veterinario.

Durante varios días, la red de rescatistas continuó la búsqueda y pidiendo que quien tuviera alguna información la aportara para poder asistir al animal. Vecinos recorrieron la zona, compartieron datos y se coordinaron para intentar encontrarlo antes de que su situación se agravara todavía más. Pero no hubo caso.

El hallazgo que conmocionó a la comunidad

Pese al esfuerzo y el compromiso de tantos, la historia estuvo lejos de llegar a un final feliz. Pasados varios días, según revelaron medios chubutenses, un vecino que pasó por el lugar lo encontró al fin. Pero ya no había nada que hacer: estaba adentro de una caja, sin vida.

Según se informó en el mismo grupo de rescate, el cuerpo presentaba lesiones y estaba en una caja con aceite, lo que encendió las alarmas sobre una posible situación de maltrato y violencia deliberada.

Perro muerto en una caja en Puerto Madryn - foto 2 Otra de las fotos del perro que estaba siempre en una esquina de Puerto Madryn: tenía un alambre atado al cuello. Facebook

La noticia volvió a viralizarse de inmediato, esta vez confirmando la muerte del animal. La indignación se multiplicó entre los usuarios y los mensajes de bronca fueron norma en los comentarios a la publicación.

Una de las mujeres que había participado activamente de la búsqueda expresó públicamente su angustia. En su mensaje, habló de la crueldad con la que fue tratado el perro y reclamó que el hecho no quede impune.

“Con todo el dolor del mundo fue encontrado en una caja llena de aceite, lastimado. Es horroroso lo que hicieron con él, y lo peor fue que lo han depositado momentos después de la búsqueda de todas las personas que fueron por él. Le pido perdón a este animalito porque hay humanos que no merecen estar vivos en este mundo”, lamentó la mujer.

Reclamo de justicia por el perro maltratado

El caso volvió a instalar el debate sobre el abandono y la violencia contra los animales en Chubut, donde en marzo de 2025 fue creada una fiscalía especializada en delitos ambientales y maltrato animal, facultada para intervenir en casos como éste.

Ahora, en las redes, decenas de usuarios exigieron que se investigue lo ocurrido y que, si se identifican a los responsables, se avance con las sanciones correspondientes.

Perro muerto en una caja en Puerto Madryn - mensaje en Facebook El mensaje que convocaba a ayudar en la búsqueda del perro de Puerto Madryn que finalmente fue hallado sin vida en una caja llena de aceite. Facebook

Hasta el momento, no trascendió si se realizó una denuncia formal ni si alguna autoridad intervino en el caso de oficio.

Organizaciones proteccionistas aprovecharon la repercusión que tuvo el caso para reiterar la importancia de denunciar este tipo de situaciones y de actuar con rapidez ante señales de abandono o maltrato.

La imagen de la caja abandonada en la vía pública, mientras tanto, quedó como un símbolo de lo mucho que falta para atender el problema de los animales que quedan a su merced en la calle y, además de sufrir, constituyen un riesgo sanitario.