Buscan hogares de acogida para 46 perros salchicha que quedaron involucrados en una causa judicial

Los rescataron de una situación de maltrato. El pedido fue realizado por una fiscalía de Puerto Madryn , en Chubut. También hay siete bulldogs y un labrador.

Una fiscalía de la provincia de Chubut inició una convocatoria a personas que puedan hacerse cargo de manera provisoria de perros que fueron rescatados en el marco de un caso de presunto maltrato animal, en busca de garantizar el bienestar de los animales durante el proceso judicial. El pedido fue realizado por la Fiscalía de Puerto Madryn y tiene que ver con una causa iniciada en agosto último, tras el rescate de 55 perros, en su mayoría de raza dachshund ( salchicha ).

El Ministerio Público Fiscal abrió la convocatoria junto con la Asociación Protectora de Animales de Puerto Madryn ( APAM ). La guarda solicitada es para perros salchicha, bulldog francés y labrador, e incluye tanto animales adultos como cachorros.

El objetivo es encontrar personas dispuestas a hacerse responsables temporalmente de estos animales hasta que la Justicia defina su situación definitiva.

La búsqueda de hogares de tránsito tiene que ver con un caso iniciado en agosto último cuando más de 50 perros fueron rescatados de una casa en el barrio Comercio de la ciudad de Puerto Madryn, tras una denuncia contra una vecina que quedó imputada por el delito de crueldad animal.

Rescate en Puerto Madryn

En un operativo llevado a cabo por efectivos de la Policía de Chubut y agentes de la Dirección de Zoonosis municipal, se verificó la presencia de un total de 55 perros: 46 de ellos de raza dachshund, conocidos popularmente como “perros salchicha”, además de 7 bulldogs franceses, 1 dogo argentino y 1 labrador retriever.

Rescataron 55 perros maltratados en Puerto Madryn. (Foto ilustrativa) Rescataron 55 perros maltratados en Puerto Madryn. (Foto ilustrativa).

Según se indicó, los animales se encontraban hacinados y en condiciones que ponían en riesgo su salud.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyDA) de la provincia de Chubut. Durante el desarrollo de la causa judicial se avanzó en una posible salida conciliatoria, que contemplaría la entrega voluntaria de los animales y el aporte de alimentos para mascotas en carácter de reparación.

Mientras se resuelve esta posibilidad y la situación judicial de la imputada, identificada como Sandra Garbarino, la Fiscalía de Madryn abrió la convocatoria para aquellos que quieran y estén en condiciones de hacerse cargo temporalmente de los perritos.

Los perros, entretanto, fueron alojados en las instalaciones de la Dirección de Zoonosis de Puerto Madryn.

Requisitos y cómo postularse

Aquellos que se postulen para alojar a los perros deberán garantizar cuidados básicos, como alimentación adecuada y atención veterinaria, además de mantener las condiciones sanitarias e higiénicas apropiadas.

La persona que asuma la guarda también tiene que comprometerse a no cambiar el domicilio de los perros sin autorización judicial y a aceptar controles periódicos por parte de la Fiscalía o del equipo interviniente.

En caso de que les sea requerido, quienes custodien a los animales deberán devolverlos inmediatamente para que continúen bajo la órbita judicial.

Los interesados en responder a la convocatoria pueden hacerlo a través de un formulario de inscripción de Guardia Provisoria que estará disponible hasta el próximo jueves.

La selección de las personas responsables se realizará de manera conjunta entre la Fiscalía y APAM.