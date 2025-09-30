Tragedia en Puerto Madryn: se agrava la situación judicial del hombre que aplastó a su bebé con su camioneta

La imputación prevé una pena de prisión con cumplimiento efectivo. Iba manejando borracho, volcó y el nene salió volando y quedó debajo del vehículo.

La Kangoo con la que volcó Ríos en Puerto Madryn.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut imputó por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol" a un hombre que protagonizó un terrible accidente en Puerto Madryn , en el que murió su propio hijo, de un año y cuatro meses de edad, aplastado por su camioneta.

En el caso de que quedara firme la carátula y se lo hallara culpable, al imputado le cabría una pena de, como mínimo, tres años de prisión efectiva.

El luctuoso hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en la peligrosa rotonda de las calles Juan XXIII y Avenida del Trabajo, de Puerto Madryn .

Bajo los efectos del alcohol

Leandro Damián Ríos, de 23 años de edad, manejaba un utilitario Renault Kangoo en el que también viajaba Elías, su hijo de un año y cuatro meses.

Al llegar a la rotonda, el conductor, que se encontraba alcoholizado, perdió el control de su vehículo y terminó volcando.

Como consecuencia del vuelco, el bebé salió despedido del utilitario que, en los tumbos, terminó quedando sobre él.

isola-hospital.jpg El bebé murió en el Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn.

Con ayuda de otras personas que pasaban por el lugar, Ríos logró levantar la camioneta y rescatar a su hijo, que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Andrés Ísola de Puerto Madryn por los mismos particulares que participaron del salvataje pero falleció a causa de la gravedad de las heridas sufridas.

Uno de estos testigos fue quien relató que se encontró con la situación en la que dos hombres intentaban levantar y volver a poner la Kangoo sobre sus ruedas y que, cuando se detuvo para colaborar, escuchó la desesperación del hombre que pedía ayuda porque su hijo había quedado atrapado debajo.

El fiscal de turno, Mauricio Baigorria, solicitó la detención del conductor y su imputación por el delito de homicidio culposo agravado.

Asimismo, se ordenó la realización de pericias viales y el test de alcoholemia practicado por personal de Seguridad Vial arrojó un resultado positivo de 1,98 g/l de alcohol en sangre.

En la provincia de Chubut rige la normativa de alcohol cero al volante pero, aún si se aplicara la ordenanza de Puerto Madryn, el máximo permitido sería de 0,06 gramo de alcohol por litro de sangre.

Puerto Madryn: la primera audiencia

Según informó la mamá del pequeño, Bianca Vargas, que se presentó en el Hospital de Puerto Madryn, el chico se encontraba bajo el cuidado de su padre, en el marco de un régimen de visitas establecido entre ambos, que están separados.

En la tarde de este lunes se llevó a cabo la audiencia de apertura de investigación y control de detención se llevó a cabo el lunes al mediodía en Tribunales.

En ella, la Fiscalía imputó a Ríos por el delito de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol", que de acuerdo con el Código Penal prevé penas de tres a seis años de prisión y de seis a diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores.