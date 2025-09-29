"Lo mató su papá": iba borracho, chocó y su bebé voló por la ventanilla

El conductor, de 23 años, quedó detenido en Puerto Madryn , acusado de homicido culposo. La Policía debió rescatarlo cuando la familia materna intentó agredirlo.

“A mi hijo lo mató su papá”. El reclamo de Bianca Vargas es tan estremecedor como lo fue el accidente en el que murió su hijo Elías, de un año y cuatro meses, en Puerto Madryn , provincia de Chubut .

El padre del niño conducía con un nivel de alcohol cuatro veces superior al permitido por la ley, volcó y el bebé salió despedido y terminó siendo aplastado por el propio vehículo, un utilitario Renault Kangoo.

Un testigo relató que se encontró con la situación en la que dos hombres intentaban levantar y volver a poner el Kangoo sobre sus ruedas y que, cuando se detuvo para colaborar, escuchó la desesperación del hombre que pedía ayuda porque su hijo había quedado atrapado debajo.

Finalmente lo rescataron y lo llevaron al Hospital de Puerto Madryn, pero las heridas sufridas hicieron que no sobreviviera.

El accidente se produjo en un punto de alto tránsito de la ciudad de Puerto Madryn, en la rotonda de la Avenida del Trabajo. De acuerdo con lo que confirmaron autoridades de Tránsito, el padre del chico, un hombre de 23 años de edad que fue identificado con las iniciales L.D.R., tenía entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Bianca y su bebé, en la imagen que publicó en Facebook Puerto Madryn: Bianca y su bebé, en la imagen que publicó en Facebook.

Efectivos de la Policía de Chubut acudieron rápidamente al lugar y detuvieron al hombre, que fue trasladado a la Comisaría Segunda de Puerto Madryn y quedó a disposición de la justicia local.

Puerto Madryn: el desgarrador mensaje de la mamá

Horas después del terrible suceso, que se produjo durante la madrugada de este domingo, la mamá del niño publicó un doloroso mensaje en sus redes sociales en el que, a la par de expresar su dolor, pide justicia por su hijo y condena duramente al padre.

“Nos arrebataron el tiempo, hijo; solo pido que no hayas sufrido. Lamento que la persona que tenía que guiarte, aconsejarte y enseñarte a jugar a la pelota fuera la persona que nos separó para siempre. No tengo palabras, hijo, más que perdón. Perdón por ese papá que te di”, dice Bianca en su mensaje.

“Me toca despedirte, hijito; no sé por qué a nosotros, hijo, por qué esto, eras tan solo un bebé de un año y cuatro meses, no llegabas ni a los dos… Mamá te ama para siempre, mamá promete no olvidarte, no dejaré de pensarte, hijo, no dejaré de pensar en cómo hubiese sido nuestra vida. Me quedo con la hermosa forma de amar que nos tuvimos, me quedo con esos besos, esos ‘maaaaa’ a la distancia que solo eran gritos para reír…”, agrega.

En el final de su mensaje, Bianca hace un llamado a que la Justicia actúe en el hecho. “Gente, pido justicia por mi hijo, porque mi hijo no fue herido en un choque ni matado por una enfermedad. ¡A mi hijo lo mató su papá!”, cierra.

Detenido y acusado de homicidio culposo

El hombre que protagonizó el accidente en el cual murió su propio hijo estaba separado de la madre del pequeño.

El domingo, cuando lo llevaron al hospital de Puerto Madryn antes de que quedara detenido en la Comisaría, acusado de homicidio culposo, fue confrontado por la familia materna cuando la mujer fue informada del fallecimiento de su hijo.

En ese momento, en medio del dolor y la indignación, algunos familiares intentaron agredirlo, lo que obligó a que interviniera la policía.