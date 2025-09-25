Puerto Madryn: iba pasando autos a toda velocidad, chocó de frente con un camión y murió

Ocurrió en una zona muy transitada, donde se cruzan las rutas 1 y 2 de Chubut . Por la violencia del impacto, el conductor salió despedido de su vehículo.

El conductor de un automóvil murió a causa de un choque frontal contra un camión de gran porte, en las inmediaciones de la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut .

El accidente, que se produjo durante la tarde de este miércoles, cerca de las 17, generó un importante operativo de emergencia que obligó a interrumpir el tránsito en la zona por un tiempo prolongado.

Según informaron desde la Policía de Puerto Madryn, el conductor del auto, cuya identidad no fue revelada, iba pasando autos por la mano contraria cuando se topó con el vehículo de carga.

El incidente vial tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 2, en las inmediaciones de la rotonda que la conecta con la Ruta Provincial N° 1, un tramo en el que normalmente es muy alto el flujo de vehículos pesados y particulares.

El vehículo marca Honda impactó de manera directa contra un camión cisterna que también circulaba por la Ruta 2.

"Rebasando vehículos"

Las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto todavía son materia de investigación. No obstante, efectivos de la Policía madrynense informaron que se logró establecer que el conductor del vehículo Honda circulaba a alta velocidad, “rebasando vehículos” cuando se encontró con el camión de combustible que circulaba hacia la Ruta Provincial Nº1 y terminó chocando de frente.

Corte en la Ruta 2 de Puerto Madryn tras el choque fatal entre un camión cisterna y un Honda Corte en la Ruta 2 de Puerto Madryn tras el choque fatal entre un camión cisterna y un Honda.

Tras el impacto, el hombre del Honda salió despedido de su habitáculo. Las heridas sufridas a consecuencia del choque y la posterior caída sobre la calzada fueron de tal gravedad que le ocasionaron la muerte de forma instantánea. Por otra parte, el conductor del camión sólo tuvo lesiones leves.

El personal de emergencias que arribó rápidamente al lugar del siniestro constató de inmediato el deceso del hombre, cuya identidad no se dio a conocer debido a que aún no habían sido localizados familiares suyos para ponerlos al tanto de lo sucedido.

El estado en el que quedó el automóvil evidenció la magnitud de la fuerza del impacto, mientras que el camión también presentaba daños en la zona de la colisión.

Puerto Madryn: corte total e importante operativo

El accidente obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad en la zona. Acudieron al lugar efectivos de la Policía de Chubut con jurisdicción en Puerto Madryn, así como una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad portuaria.

Al conductor del camión se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

Debido a que uno de los vehículos involucrados era un camión de transporte de combustible, los bomberos tuvieron que tomar medidas de precaución adicionales para evitar cualquier riesgo de derrame o incendio.

A raíz del suceso y la necesidad de que los peritos de la policía científica realizaran su trabajo, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta N° 2 casi hasta la noche del miércoles.

La medida se extendió por aproximadamente tres horas, generando demoras y desvíos en el tránsito vehicular hasta que finalmente se pudieron retirar los rodados siniestrados y limpiar la calzada.

Mientras tanto, los peritos trabajaron en la recolección de pruebas, el análisis de la posición final de los vehículos y la búsqueda de posibles huellas de frenada u otros indicios que puedan ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos.