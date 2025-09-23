Chubut: prueban drones para fumigar a un insecto que arrasa con los campos

Con el apoyo del INTA, productores de Tecka buscan combatir a la tucura sapo , un animal voraz que en los últimos años provocó enormes pérdidas en la Patagonia.

En Chubut fumigan con drones para intentar combatir a la tucura sapo. (Foto ilustrativa).

Productores de la provincia de Chubut y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( INTA ) prueban el uso de drones agrícolas para fumigar grandes extensiones de campo contra la tucura sapo, un insecto invasor que año tras año provoca grandes pérdidas económicas.

Los operativos de fumigación se realizan con productos autorizados por SENASA , principalmente cipermetrina y deltametrina, aplicados en las áreas que los productores identifican como más afectadas.

Si bien erradicar la tucura sapo resulta una misión casi imposible, los planes buscan reducir al máximo su impacto y evitar que la plaga siga ganando terreno en la región.

Con los drones, la idea es sumar una herramienta ágil y económica para controlar el insecto sin necesidad de complejos mapeos.

“Es una preocupación que se repite todos los años”, reconoció el intendente de Tecka, Jorge Seitune, al confirmar que el municipio volverá a sumarse a los operativos de control.

Dentro del distrito, la zona rural de Pocitos de Quichaura ha sido una de las más golpeadas, pero en los últimos días se han registrado ejemplares jóvenes en el propio casco urbano de Tecka.

Chubut en alerta con la primavera

La tucura sapo reaparece en la Patagonia con la llegada de cada primavera, generando un importante trastorno para productores y vecinos de la meseta de Chubut y de otras zonas de la precordillera.

Estos insectos, conocidos como “el bicho caníbal” porque se devoran entre sí cuando no tienen alimento, son esencialmente herbívoros, pertenecen al mismo orden que los saltamontes y las langostas, se alimentan de la vegetación y, en grandes cantidades, se transforman en una plaga que arrasa con sembradíos y hasta tapa fuentes de agua.

El problema surge especialmente en primavera y verano, cuando su población crece de manera explosiva e invade campos y zonas urbanas.

A diferencia de la langosta, la tucura no vuela en grandes enjambres y tiene antenas y patas traseras más cortas.

Durante la última década, esta plaga protagonizó varias invasiones devastadoras en la región. En Chubut, los productores de la meseta alertaron repetidamente sobre su avance arrasador.

"Se comen todo, no dejan nada verde", denunciaron en 2022 cuando se produjo un estallido poblacional del “bicho caníbal” que inundó las redes con imágenes del impactante fenómeno.

Acción coordinada en Tecka

En Tecka, la presencia de la tucura sapo comenzó a notarse con fuerza hace unos cinco años. Si bien la ley establece que cada productor es responsable de cuidar su establecimiento, la magnitud de la plaga hace necesario un trabajo coordinado.

Desde entonces, el municipio gestiona cada temporada recursos y acompañamiento del Gobierno provincial, SENASA e INTA para intentar contener el avance.

Aunque su dieta principal es vegetal, el canibalismo les permite sobrevivir en condiciones adversas y prolongar su permanencia en los campos, hasta que encuentran condiciones para propagarse nuevamente. Es ahí cuando afectan tanto la disponibilidad de forraje para el ganado como el equilibrio natural de los ecosistemas.

Los brotes severos de 2022 y 2023 en la meseta de Chubut y en distintas localidades de Santa Cruz generaron videos virales de enjambres masivos. En esa oportunidad, llamó la atención que aparecieron en lugares donde anteriormente no se las había registrado.