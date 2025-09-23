Una ciudad de la Patagonia subasta online autos secuestrados: los precios base arrancan en $200.000

El remate será del 6 al 9 de octubre, a cargo de una conocida empresa que ya los muestra en la web. Desde el 30 de septiembre los exhiben en un depósito.

Un Honda Civic, el auto más lujoso entre los 16 de la subasta online, con precio base de $2.200.000

Una importante ciudad de la Patagonia lanzó su primer subasta online de autos que permanecían en custodia municipal tras haber sido secuestrados o incautados y vencerse los plazos de retiro por partre de sus dueños.

El remate es impulsado en Puerto Madryn y apunta a resolver de una manera eficiente un problema que se da prácticamente en todas las ciudades importantes del país: la acumulación de vehículos incautados que nadie pasa a retirar.

En efecto, todos los rodados incluidos en el remate cumplieron el período reglamentario para ser retirados por sus propietarios originales. Al no registrarse reclamos dentro del plazo establecido, la administración municipal quedó habilitada para proceder con su disposición mediante subasta pública.

En muchos lugares, luego de la autorización judicial correspondiente, estos rodados pasan a desguace en desarmaderos. Pero antes de esa opción, en la ciudad del Golfo darán la posibilidad a los interesados de participar en una compulsa para adquirir algunos a precios que, a primera vista, podrían resultar muy convenientes.

De este modo, la iniciativa representa una oportunidad para los compradores, al tiempo que la municipalidad libera espacio en sus depósitos y genera recursos para el erario público. Si todo sale bien, nadie pierde..

Las “joyitas” de la subasta online

Claro que no todas las unidades en oferta están precisamente en condiciones de salir a la calle. La mayoría, a juzgar por lo que se ve en el sitio de la rematadora, requerirán más de algún retoque para volver a rodar después de tanto tiempo.

El proceso se desarrollará durante cuatro días de octubre, entre el lunes 6 y jueves 9 de octubre, e incluye 16 unidades que se encuentran bajo custodia del Tribunal de Faltas Municipal.

Subasta Puerto Madryn - falcon Un Ford Falcon del 78 que está algo flojo de chapa: $280.000 para empezar a hablar.

Todos serán ofrecidos a través de la plataforma de la conocida empresa Adrián Mercado Subastas, que ya subió varias fotos de cada vehículo a su sitio web, con el precio base para cada uno, para que los interesados puedan ir calculando sus ofertas.

En el menú hay, pore ejemplo, un Honda City I-Vtec 2011 con algún roce y precio base de $2.200.000 o una Peugeot Partner 1.4 (no especifica año) que parece lista para usar a $1.400.000 para empezar a hablar.

En el otro extremo, aparece un VW Gol desvencijado que ni siquiera tiene precio de referencia (¿ideal repuestos?), un Ford Falcon 1978 que podría ser de colección si no fuera por el estado de la trompa ($300.000) y un Dacia 94 que alguna vez tuvo pintura en buen estado ($280.000).

Subasta Puerto Madryn - partner A la Partner naftera se la ve en forma, pero acaso genere mucha competencia entre los oferentes.

Lo cierto es que verificar el estado de cada “joyita” es crucial, considerando que según indican las condiciones que la Comuna dio a conocer este martes, todos serán ofrecidos en las condiciones en las que se encuentran.

Para terminar de sacarse todas las dudas, los potenciales compradores tendrán la oportunidad de examinar in situ los rodados, desde el martes 30 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, como para verificar de cerca el estado de los vehículos antes de definir sus estrategias de puja en la plataforma digital.

La exhibición se realizará en horario de 9 a 14 horas el Estacionamiento de vehículos municipales ubicado en Piedrabuena 430, detrás del Gimnasio Municipal N°1 de la ciudad del Golfo.

Para “entrar” hay que pagar garantía

Quienes deseen intervenir en la subasta deberán presentar una garantía de participación equivalente al 10% del monto máximo que proyecten ofertar. Este depósito debe estar acreditado con 24 horas de anticipación al inicio del remate.

El sistema de garantías establece montos escalonados: $200.000 para ofertas de hasta $2 millones, $500.000 para propuestas de $5 millones, $1 millón para posturas de $10 millones y $2 millones para ofertas que superen los $20 millones.

Subasta Puerto Madryn - Gol El Gol 1.6 directamente sale sin precio de referencia: ¿ideal para respuestos?

En cuanto a las formas de pago de la garantía, los participantes podrán integrarla mediante Echeq, depósito bancario o transferencia a favor de la empresa martillera.

Los fondos deberán dirigirse a Adrián Mercado Subastas S.A CUIT 30-71803361-2 en Banco Galicia Sucursal 358 (Puerto Madero), Cuenta Corriente en Pesos Nº 0001590-7 358-4.

El alias de la cuenta es AM.SUBASTAS.GALICIA y el CBU Nº 0070358920000001590748.

Por supuesto, en caso de resultar adjudicatario, este monto se descontará automáticamente del precio final del lote.

Hay algo más a tener en cuenta. Todas las ofertas quedarán sujetas a la aprobación final del Municipio, dentro de un plazo de 10 días hábiles.

Por otra parte, los adjudicatarios deberán abonar, además del monto de remate, un 10% en concepto de uso de plataforma (más IVA) y un 2% por gastos administrativos y de gestión (más IVA).