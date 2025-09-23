Pronóstico de viento fuerte para Neuquén: ¿Hasta cuándo?

Septiembre, especialmente a partir del inicio de la primavera, en Neuquén suele estar atravesado por el viento . Este año no será la excepción dado que a partir de este miércoles están pronosticadas ráfagas fuertes en ascenso en el transcurso de la semana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) no emitió una alerta para la provincia, sí para un sector de la vecina Río Negro, en el sector oeste. Para la capital neuquina, igualmente anticipó que soplará fuerte y por varios días. Para la madrugada de este miércoles adelantó que habrá viento de leve a moderado con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora bajo un cielo mayormente nublado. La temperatura arrancará en los 7 grados.

En horas de la mañana la temperatura descenderá a los 6 grados con viento de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Seguirá en ascenso por la tarde, se espera que supere los 41 kilómetros por hora y ráfagas de hasta casi 60 kilómetros por hora y una temperatura de 22 grados de máxima. Hacia la noche seguirá ventoso, de leve a moderado, con ráfagas de casi 70 kilómetros por hora. La temperatura descenderá a los 17 grados.

Viento (2).JPG Maria Isabel sanchez

Ascenso de la temperatura y de las ráfagas de viento

El tiempo estará más que templado en la región y el viento soplará muy fuerte. El SMN anticipó una temperatura de 11 grados por la madrugada y el viento será de hasta 41 kilómetros por hora durante toda la jornada, aunque las ráfagas serán de variada intensidad. Será de casi 70 kilómetros por hora en la madrugada y la mañana. En horas de la tarde la temperatura alcanzará los 28 grados de máxima con ráfagas entre 70 y 78 kilómetros por hora. Por la noche descenderá a los 17 grados, bajo un cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Viento (6).JPG Maria Isabel sanchez

El viernes el tiempo estará templado, con leve descenso de la temperatura para la región. Continuarán las condiciones meteorológicas de viento intenso, soplará de leve a moderado, proveniente del sector sur, con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada y mañana. La temperatura andará por los 13 grados bajo un cielo mayormente nublado. Hacia la tarde/noche, el SMN anticipó que la temperatura llegará a los 22 grados con viento de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.

Hay pronóstico de viento también para el sábado en la capital neuquina y zona de influencia. El cielo irá de parcialmente nublado a algo nublado. Habrá viento entre leve y moderado por la madrugada y mañana, con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. La temperatura estará en los 6 grados. Ya por la tarde ascenderá a los 20 grados de máxima y el viento comenzará a mermar, estará entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Para el domingo recién se registrarán mejoramiento en cuanto al viento. Soplará hasta 22 kilómetros por hora durante toda la jornada del sector noroeste. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima ascenderá a los 24 grados bajo un cielo parcialmente nublado.