Puerto Madryn: quiso eludir un control de tránsito y terminó colgado de un barranco

Pese a los esfuerzos por concientizar a la población y los controles de alcoholemia que en esta época del año se intensifican en los puntos de veraneo, los episodios protagonizados por conductores borrachos no cesan. En este caso, la insólita situación se presentó en Puerto Madryn , uno de los principales puntos turísticos de Chubut.

En una nueva muestra de imprudencia al volante, en las últimas horas un automovilista intentó una riesgosa maniobra justamente para evitar que lo pararan agentes de tránsito y el “remedio” fue peor que la enfermedad: terminó con el auto colgado de un barranco y tuvieron que ir a rescatarlo. Y no contento con tamaño desorden, se dio el lujo de rechazar de malos modos el test de alcoholemia que quisieron hacerle ante la evidente borrachera que tenía.

Sucedió en la tarde del martes y requirió la intervención de agentes de la Dirección de Tránsito y de la Subsecretaría de Protección Civil, quienes debieron acudir al lugar para asistir al imprudente conductor y rescatarlo de un lugar en el que ni siquiera podía bajarse del coche.

Al acercarse al vehículo, los inspectores municipales notaron que el automovilista presentaba signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol, por lo que le solicitaron que se sometiera a un test de alcoholemia.

Lejos de admitir la situación o agradecer la ayuda, el conductor se negó rotundamente a cumplir con la prueba. En consecuencia, y tal como define la normativa vigente, su caso se consideró como alcoholemia positiva.

Ante esta situación, ios agentes de tránsito procedieron a retirarle la licencia de conducir y a secuestrar el vehículo, obviamente luego de removerlo del lugra en el que quedó colgado, con dos ruedas en el aira.

Un micro de Puerto Madryn en problemas

En otro incidente vial ocurrido el mismo martes, un colectivo de la empresa Mar y Valle, que realizaba el trayecto entre Puerto Madryn y Puerto Pirámides, sufrió un singular desperfecto mecánico: subitamente, perdió las ruedas traseras.

El inconveniente se presento a la altura del puesto del Desempeño, cuando por razones desconocidas las ruedas duales traseras simplemente se desprendieron.

Pese a lo peligroso de la situación, el conductor actuó con pericia para controlar la unidad en pleno movimiento y detenerla sin que ninguno de los escasos siete pasajeros que iban a bordo sufrieran consecuencias.

MicroMadrynPiramides.jpg El micro perdió una rueda doble trasera cuando cumplía el trayecto de Madryn a Puerto Pirámides con siete pasajeros, que siguieron a dedo.

Según informaron los pasajeros y el chofer a Planeta Madryn, el micro había partido desde Puerto Madryn a las 17 y, afortunadamente, en el momento del desprendimiento de las ruedas circulaba a baja velocidad, lo que evitó consecuencias más graves.

“Sentí el golpe y se salieron las cubiertas, pero no sé por qué ocurrió. Desde el taller en Trelew me confirmaron que no se había realizado ningún trabajo reciente en esa zona del vehículo”, explicó el conductor.

Obviamente, sin las ruedas traseras, el ómnibus quedó detenido y los pasajeros no pudieron continuar el viaje: decidieron llegar a Pirámides haciendo dedo, dado que faltaba una corta distancia para llegar a destino y esperar un reemplazo de la unidad hubiera demorado, probablemente, más tiempo.

Al mismo tiempo, la empresa transportista envió otro colectivo desde Trelew para garantizar que los pasajeros que esperaban en Puerto Pirámides para viajar en sentido contrario pudieran partir a las 19, la hora pautada para el servicio regular.

Fuentes de Mar y Valle indicaron que el micro había realizado el mismo recorrido en la mañana sin inconvenientes y que en la unidad enviada desde Trelew enviaron a un mecánico para que evaluiara el desperfecto y determinara las condiciones del vehículo que sufrió el inconveniente.