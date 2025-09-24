Elecciones 2025: el primer test para Javier Milei y el pulso político en Neuquén

El reseteo político del 2023, la profundización de la grieta nacional y el fortalecimiento de los espacios políticos locales. 30 días de campaña a todo o nada.

Ya estamos en la recta final rumbo al 26 de octubre , fecha del primer test electoral para el gobierno de Javier Milei. No será una elección más: lo que está en juego es la posibilidad de consolidar mayorías legislativas que le permitan avanzar con las reformas económicas, políticas y sociales que impulsa desde su llegada al poder.

Milei busca terminar con la herencia de los viejos esquemas políticos y proyectar otro país, muy distinto al que conocimos. Para lograrlo, necesita músculo político: más bancas en el Congreso y un tercio de representatividad que lo saque de la debilidad actual.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que a 30 días de los comicios legislativos nacionales, todo puede suceder. Nadie tiene la seguridad del triunfo ni la humillación de la derrota anticipada.

Cuatro semanas de campaña electoral es demasiado tiempo para modificar estrategias, reparar errores y acomodar la carga de manera de llegar lo más aliviado posible al día de las elecciones. También, durante los 30 días subsiguientes, los más agraciados con la sociedad podrán profundizar sus aciertos de manera de mantener ese privilegio y sacar mayor ventaja sobre sus oponentes.

La Neuquinidad Chos Malal

Hay un componente que algunos han descartado y otros aún no han podido hacerlo o navegan cómodos sobre las tormentosas aguas del odio.

Quizás este condimento es el que más influye sobre el electorado independiente. Esa porción de rechazo y descreimiento hacia la política, que hoy se refleja en más del 40 % del electorado y que amenaza con no ir a las urnas por no estar de acuerdo en las formas de convivencia elegidas por la actual dirigencia nacional.

A río revuelto, ganancia del pescador, dice el refrán y es lo que llevó a la práctica el gobernador neuquino y máximo referente de La Neuquinidad, Rolando Figueroa. Es el mandatario provincial y referente político de provincia más mesurado y alejado de la dialéctica agraviante. Con tono constructivo, apaciguador y conciliador avanza con sus candidatos a legisladores nacionales hacia el 26 de octubre.

Un escenario nacional fragmentado

Pero veamos que indican las sensaciones en este ingreso a la primavera del 2025. Las elecciones legislativas se desarrollan en un contexto de una Argentina fragmentada. Milei conservará un caudal importante de votos, aunque con cierto desgaste respecto a junio, cuando rondaba el 70% de adhesión. Hoy su apoyo oscila entre el 50 y 52%.

La Libertad Avanza enfrenta dudas crecientes sobre el estilo presidencial y la falta de claridad en los mensajes. Sin embargo, el espacio se consolida como segunda fuerza política a nivel provincial en Neuquén, un logro notable en tan solo un año de existencia.

En Neuquén, la pulseada tiene un condimento local clave: la presencia de Rolando Figueroa, con una imagen positiva superior al 65%. El gobernador capitaliza su presencia territorial en cada rincón de la provincia y arrastra a los candidatos de la Neuquinidad a un piso cercano al 30–35% de los votos.

Este liderazgo contrasta con el retroceso del peronismo provincial, que pasó de un histórico 30% de adhesión a apenas un 10–14% dividido en internas. Parte del PJ se integró al gobierno provincial, mientras que el resto quedó fragmentado y sin capacidad de recuperación inmediata.

nadia marquez la libertad avanza Nadia Márquéz durante la inauguración de la Casa de la Libertad en Neuquén.

¿Qué puede pasar el 26 de octubre?

Milei intentará consolidar un tercio legislativo para avanzar con su plan de reformas. La Libertad Avanza en Neuquén dependerá de la campaña de Nadia Márquez y Pablo Cervi, y de la capacidad de conectarse con una sociedad que hoy duda.

Figueroa y La Neuquinidad parten con ventaja: presencia activa, gestión visible y un voto que reconoce la cercanía territorial. El peronismo, en tanto, atraviesa uno de sus peores momentos, sin cohesión ni liderazgo claro.

El 26 de octubre no solo será un test para Milei, también será un termómetro de cómo se configura el mapa político en provincias como Neuquén. Allí, el contraste es evidente: mientras el gobierno nacional busca consolidar legitimidad, Rolando Figueroa fortalece su rol como referente provincial con alta adhesión.

Las elecciones legislativas marcarán si el oficialismo nacional logra el poder que necesita o si la política fragmentada, con liderazgos locales fuertes, será la que termine inclinando la balanza.