Imperdible subasta de PlayStation 5, parlantes y tablets: cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) anunció que llevará a cabo una subasta electrónica que ofrecerá más de 170 dispositivos tecnológicos incautados en la aduana.

La convocatoria permitirá que cualquier persona interesada pueda participar, cumpliendo los requisitos de inscripción y participación establecidos por el organismo.

Entre los equipos disponibles, se encuentran 49 parlantes portátiles JBL GO3 en distintos colores, 7 consolas PlayStation 5 de 1 TB, 6 consolas PlayStation 4 de 1 TB, tablets Xiaomi Redmi Pad SE con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y cámaras digitales Cam Action Insta 360 3X .

El evento se realizará de manera totalmente digital a través del Banco Ciudad, bajo las condiciones establecidas por la Disposición 31/2025 publicada en el Boletín Oficial.

playstation-5.jpg Entre los lotes de ARCA, las PlayStation 5 se destacan como uno de los artículos más buscados por los participantes del remate.

ARCA informó que todos los artículos se subastarán en el estado en que se encuentran, sin garantía posterior. Antes de la puja, se habilitará un período de exhibición para que los interesados puedan observar los productos y verificar sus condiciones. Esta instancia es clave, ya que permite conocer la calidad y características de cada lote antes de realizar ofertas.

La subasta se realizará el jueves 9 de octubre y contará con acceso a un listado completo de los lotes, incluyendo fotos e información técnica. Los precios base no fueron divulgados, pero se estima que los valores de adjudicación serán inferiores a los de mercado, lo que convierte a las consolas y tablets en los artículos más buscados.

Por ejemplo, una PlayStation 5 puede superar los 800 dólares en tiendas y alcanzar los 1.000 según el modelo, por lo que esta diferencia genera expectativas de alta demanda.

Subasta online y requisitos de inscripción

El procedimiento será totalmente digital y administrado por el Banco Ciudad, institución que ya participa en este tipo de remates oficiales. Para acceder, los interesados deberán registrarse en la plataforma de subastas del banco, completar la inscripción específica para el evento de ARCA y, en algunos casos, realizar un depósito en concepto de garantía.

Una vez confirmada la inscripción, cada participante podrá consultar el listado de lotes, observar imágenes y revisar la información técnica de los dispositivos. Durante la subasta, los usuarios competirán en tiempo real con las demás ofertas, y los bienes quedarán adjudicados a quienes presenten la mejor propuesta económica al momento del cierre del evento.

El sistema permite transparencia total y facilita la participación de cualquier persona física o jurídica, promoviendo un acceso público y regulado a mercaderías incautadas en aduanas. Los ingresos obtenidos se destinan a programas públicos o al fortalecimiento de las operaciones aduaneras.

Cómo acceder a la subasta y recomendaciones

Para participar en la subasta del 9 de octubre, los pasos son claros:

Ingresar al portal de subastas electrónicas del Banco Ciudad.

Crear un usuario con los datos personales y de contacto.

Completar la inscripción para la subasta de ARCA.

Efectuar el depósito de garantía, si corresponde.

Revisar el listado de lotes y sus condiciones.

Realizar las ofertas el día del evento siguiendo la dinámica digital.

Previo al remate, el Banco Ciudad y ARCA publicarán el cronograma definitivo y las condiciones de cada lote. Esto permitirá que los participantes planifiquen sus ofertas y aprovechen la oportunidad de adquirir equipos tecnológicos a valores por debajo del mercado.

De esta manera, la subasta reunirá a más de 170 dispositivos secuestrados en la aduana de Santo Tomé, ofreciendo un proceso transparente, regulado y completamente digital, que permitirá a los interesados acceder a productos buscados por su tecnología y precio competitivo.