Siete mujeres a las trompadas en Chubut: armada con un revolver, una intentó huir con un bebé en brazos

La policía de Trelew intervino luego de una denuncia por una riña en la calle. Otra de las involucradas tenía pedido de captura y quedó detenida.

Policías de Trelew que intervinieron para frenar la gresca descubrieron que una de las participantes tenía un revolver cargado con cinco municiones.

Una riña entre mujeres derivó en dos detenciones este lunes en la ciudad de Trelew, en Chubut . Una de las involucradas estaba con un bebé y portaba un arma con numeración adulterada y cinco balas , mientras otra tenía pedido de captura por delitos en Santa Cruz.

El enfrentamiento se desató pasadas las siete de la tarde del lunes en la esquina de Corrientes y Ecuador , en esa ciudad de Chubut.. Personal de la Comisaría Tercera acudió al lugar tras recibir la denuncia de una pelea callejera que involucraba a al menos siete mujeres .

Durante el operativo policial, una de las involucradas, de 29 años, intentó escapar cargando a un bebé en brazos .

Los agentes la interceptaron y para su sorpresa, descubrieron que ocultaba un revólver calibre 3.57 milímetros con la marca y número de serie completamente borrados. El arma estaba cargada, con cinco cartuchos listos para disparar.

La sospechosa quedó detenida por infracción al artículo 189 bis del Código Penal y fue puesta a disposición de la oficina judicial y del Ministerio Público Fiscal.

En el mismo incidente, los uniformados demorararon a otra participante en la gresca, de 36 años, que también se resistió al accionar policial.

Al verificar sus antecedentes, confirmaron que pesaba sobre ella un pedido de captura vigente por delito contra la propiedad en Caleta Olivia, Santa Cruz. También quedó a disposición de la justicia.

El mismo día, en otra ciudad de Chubut se dio un procedimiento en el que una mujer fue detenida por responder de manera violenta. Fue cuando efectivos de la Comisaría Cuarta de Comodoro Rivadavia ejecutaron un desalojo judicial en una vivienda de Los Álamos al 800, en el barrio La Floresta.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden del juez penal vinculada a una causa de usurpación. La tarea no fue fácil: el operativo se extendió casi cuatro horas, desde las 14:40 hasta las 18:30 horas, y tuvieron que intervenir agentes de varias dependencias: Policía Comunitaria, el área de Operaciones de la URCR y agentes de la Comisaría Cuarta.

Al arribar al domicilio, los policías fueron recibidos por M.J., una mujer de 37 años, quien fue notificada sobre la diligencia judicial. Sin embargo, la ocupante adoptó una actitud hostil y agresiva que obstaculizó el desarrollo del procedimiento.

Ante esta situación, los agentes procedieron a aprehenderla por los delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, entorpecimiento del procedimiento y amenazas.

Durante el operativo se hizo presente la hermana de la detenida, quien se responsabilizó tanto de los elementos personales de la usurpadora, como de una sobrina menor de 15 años que vivía en el lugar.

El retiro de las pertenencias se realizó de forma organizada y supervisada, garantizando el cuidado y protección de los bienes durante toda la diligencia.

Finalmente, el propietario legal del inmueble se presentó en el lugar y recibió su propiedad restituida en perfectas condiciones bajo control policial. La entrega se concretó en conformidad, cerrando el operativo con el desalojo total de la casa.

Otra situación complicada se le presentó a la policía de Chubut el mismo lunes, a las 18:40, en una plaza de Puerto Madryn, cuando agentes de la División Canes realizaba patrullaje preventivo por el barrio San Miguel.

Cuando los policías intentaron identificar a tres personas que bebían cerveza en la plaza de José María Rey entre España y Albarracín, uno de los jóvenes se alteró y cuando los efectivos ya se retiraban del lugar, les arrojó un botellazo que pasó a pocos centímetros de uno los uniformados.

Debido a la agresión, un agente efectuó un disparo intimidatorio al aire para controlar al joven borracho que -según informaron- se mostraba muy agresivo, insultando e invitando a pelear a los policías.El muchacho, de 22 años, quedó demorado para resguardar su integridad física debido a su avanzado estado de embriaguez.