Dos familias de Chubut en guerra: en el último ataque, prendieron fuego un auto y un galpón

Los dos ataques se dieron en pocos minutos, con la misma metodología, en la localidad de Trevelin . La policía reforzó el patrullaje para prevenir represalias.

La policía de Chubut informó que las dos familias mantienen un conflicto de larga data.

El silencio de la madrugada del miércoles en la localidad de Trevelin se convirtió en el teatro de operaciones de un nuevo episodio de una guerra entre dos familias que venía escalando hasta llegar a un nivel de violencia que sorprende en la tranquila localidad cordillerana de Chubut .

Dos ataques incendiarios ejecutados con escasos minutos de diferencia pusieron en alerta a la policía local y reveló hasta qué punto puede llegar una rivalidad que lleva años .

La secuencia y el modo en que se dieron los hechos, una vez que se actuó ante la emergencia y los bomberos lograron extinguir las llamas, despertó inmediatas sospechas en los investigadores de que se trataba de dos episodios conectados.

Primero, un galpón en desuso fue el blanco de un intento de incendio provocado con líquido inflamable. Apenas unos minutos más tarde, se suscita otra emergencia: un auto abandonado ardía luego de un segundo ataque.

El mismo método en los dos ataques

La Policía de Chubut confirmó que en ambos siniestros se empleó el mismo líquido inflamable, lo que fortalece la teoría de que los hechos están directamente conectados, en una evidencia que resulta clave para determinar la autoría de los ataques

Las familias damnificadas y los presuntos responsables ya fueron identificados por los investigadores, quienes confirmaron que mantienen "conflictos de larga data entre sí". Sin embargo, las autoridades decidieron no revelar la identidad de los involucrados mientras avanza la investigación.

Personal de Criminalística trabajó en los dos lugares donde se dieron los ataques y logró secuestrar distintos elementos de interés que serán analizados en el marco de la causa judicial que se abrió respecto a lo sucedido.

Comisaria de Trevelin, en Chubut La comisaría de Trevelin, en Chubut.

Más allá de los indicios y las sospechas, el trabajo de los peritos busca reunir pruebas que permitan terminar de esclarecer la autoría de los incendios intencionales.

La rápida intervención de los bomberos voluntarios de Esquel resultó fundamental para controlar la situación. Los efectivos lograron evitar que las llamas se extendieran hacia otras estructuras, lo que podría haber generado daños de mayor magnitud en la zona.

Ante la gravedad de los acontecimientos, además del inicio de actuaciones judiciales para investigar en profundidad lo ocurrido, la policía explicó que dispuso el incremento del patrullaje en las zonas donde viven las dos familias que estarían involucradas.

Esta medida preventiva, según se explicó, apunta a anticiparse a posibles represalias que puedan volver a poner en riesgo la seguridad de los vecinos de estas familias y tratar de evitar nuevos incidentes, en medio de un conflicto que, lejos de derivar en una solución pacífica, al parecer no deja de profundizarse.

Pelea de amigos e incendio en Chubut

La semana pasada, otro incendio intencional sorprendió a la policía de Chubut, en este caso en la ciudad de Trelew, cuando una vivienda del barrio INTA fue completamente destruida por el fuego, que habría sido provocado tras una discusión entre amigos.

Durante el altercado, hubo una amenaza muy clara y que aparentemente se cumplió muy rápido: “Te voy a quemar la casa”, dijo uno de los involucrados en la acalorada discusión.

El siniestro se desató pasadas las 10 de la noche del jueves 11 de septiembre en un inmueble situado en la calle Camarones al 4300. Según informaron fuentes policiales a Diario Jornada, el origen del fuego estaría directamente relacionado con una pelea previa entre el propietario del inmueble y un conocido suyo.

Incendio amigo Trelew - fuego

Cuando horas más tarde el dueño volvió a la casa incendiada se encontró con que las llamas ya envolvían el inmueble.

Bomberos Voluntarios y efectivos de la policía de Chubut llegaron rápidamente al lugar para combatir el fuego, que se había concentrado principalmente en la zona de la cocina. Pese al operativo desplegado, no se pudo evitar que se provocaran daños irreparables en toda la estructura de la propiedad, según trascendió luego de controlado el fuego.

La investigación policial reveló un dato clave que reforzó la hipótesis del incendio intencional: la puerta de acceso a la vivienda había sido forzada.