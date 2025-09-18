Para hacer voladuras de rocas interrumpen el tránsito por la Ruta 53 en el norte neuquino

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) anunció el inicio de una obra de mejora en la Ruta Provincial 53 , una vía que conecta las localidades del Alto Neuquén . A partir del próximo lunes, 22 de septiembre , llevará a cabo voladuras de roca y remoción de material en cinco puntos estratégicos del tramo que va desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta la localidad de Cochico, en la zona conocida como Chadileu.

“Ahí tenemos un inconveniente cada vez que hay que ir a hacer la carga de los zepelines de la escuela, tanto de Coyuco como de Cochico, porque en la parte más angosta de la bajada de Chadileu algunos choferes no quieren bajar”, explicó José Dutsch , presidente de la DPV, al anunciar la contratación de una empresa para ejecutar esta obra.

El objetivo principal es ensanchar la calzada, corregir pendientes y prevenir futuros desmoronamientos . Estas mejoras buscan aumentar significativamente las condiciones de seguridad vial y la transitabilidad, especialmente para el transporte de carga que es vital para abastecer a las pequeñas comunidades de la región montañosa.

image

La obra tiene un plazo de ejecución previsto de dos meses. Durante este tiempo, la ruta permanecerá cerrada al tránsito en los horarios de trabajo para garantizar la seguridad de los automovilistas y los operarios.

Cronograma

Según el cronograma inicial confirmado por Vialidad, los cortes preventivos se realizarán de lunes a sábado, de 8 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Las autoridades han indicado que cualquier posible modificación en el cronograma será comunicada a través de los canales institucionales.

Estas obras son una inversión clave para la infraestructura regional, que permitirá un flujo de tráfico más seguro y eficiente, beneficiando tanto a los habitantes locales como a la cadena de suministro que depende de esta vía.

Insumos viales

Por otra parte, el Gobierno anunció tres nuevas licitaciones destinadas a la adquisición de asfalto, alcantarillas, defensas metálicas, postes y alas terminales para varias rutas neuquinas. Tienen, en conjunto, un presupuesto oficial superior a 2.017 millones de pesos y permitirán avanzar en el plan de pavimentación impulsado por el gobernador Rolando Figueroa.

image

"Son obras históricas, que los neuquinos esperamos desde hace años y que ahora, a pesar de que no es fácil, las estamos haciendo posible", remarcó el mandatario en referencia a los 600 kilómetros de rutas que el gobierno del Neuquén asfaltará durante estos cuatros años de gestión para comenzar a revertir el déficit de infraestructura vial y mejorar tanto la transitabilidad como la seguridad de los usuarios.

Mediante la licitación pública Nº 129/25, que tiene un presupuesto de $1.283.440.000, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) adquirirá asfalto EM1, emulsión de corte rápido y asfalto CA 30 con destino a cuatro rutas provinciales que están en ejecución. Se trata de la Nº7 -que une las regiones Confluencia y Vaca Muerta-, la Nº 46 –en el tramo de 22 kilómetros del arroyo Coloco al empalme de la ruta provincial 24, incluyendo la cuesta del Rahue -, la Nº 21 -desde Loncopué hasta el arroyo Hualcupén- y la Nº61 -camino a lago Huechulafquen, en el Parque Nacional Lanín-.

En tanto, a través de la licitación pública Nº 130/25 de la DPV se comprarán caños para alcantarillas y bandas de unión y mediante la licitación pública Nº 131/25, defensas metálicas, postes y alas terminales para varias rutas provinciales. En el primer caso, se cuenta con un presupuesto asignado de $288.065.000 mientras que, en el segundo, asciende a $445.635.000.

Los pliegos de cada una de estas convocatorias están a disposición en la página web de la Provincia: www.codi.neuquen.gob.ar. Allí se puede consultar también los plazos y requisitos para presentar ofertas.