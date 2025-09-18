Susto en Plottier por una fuga de gas en Plottier: evacuaron hasta los vecinos

Los videos mostraban la columna de gas mezclada con agua que brotaba en una esquina. Tras unas horas, todo fue controlado.

Este jueves vecinos del barrio El Chacay en Plottier pasaron un gran susto luego de qué trabajadores municipales golpearon sus puertas para solicitarles que cortaran las llaves de luz ya que a metros había una importante fuga de gas. Empleados de una empresa trabajaban en la realización del cordón cuneta en la calle Mosconi y Zabaleta y rompieron un caño de gas, que más tarde fue reparado.

Todo sucedió alrededor de las 11 cuando personal de una empresa tercerizada por el Municipio de Plottier tuvo un inconveniente con la maquinaria que estaba utilizando. Al trabajar rompieron un caño de gas y el de agua lo que generó una fuga importante.

En esa misma esquina hay una dependencia municipal y personal se apuró a avisar a los vecinos cercanos de la situación. Incluso repartieron barbijos a las personas que pasan por el lugar.

SFP Escape de gas en Plottier (7) Sebastián Fariña Petersen

Cristian Muñoz, director de Obras y Hábitat del Municipio contó a LMNeuquén que se está realizando una obra de cordones cuneta para el posterior asfalto y que durante las tareas rompieron una cañería de agua y al intentar repararla se toparon con el caño de gas.

"Ante esa pérdida algunos vecinos se autoevacuaron pero la realidad es que no no pasaba a mayores. La pérdida de gas está controlada. Llegó personal de Defensa Civil, de Camuzzi y también la Cooperativa de luz cortó el servicio" describió.

El funcionario indicó que la pérdida de gas duró unas "dos horas" y admitió que el olor era importante. "En realidad estaba la pérdida, pero estaba controlada por todo el personal que tiene que ver con Camuzzi. No se podía realizar la reparación en ese momento porque teníamos también pérdida de agua. Primero hubo que cortar el agua y que bajara para poder ingresar", describió Muñoz, quien calculó que en horas de la tarde iba a estar todo reparado.

SFP Escape de gas en Plottier (5) Sebastián Fariña Petersen

Vecinos autoevacuados

Por su parte, Claudia una vecina de la calle Mosconi contó a este diario que fueron varios los vecinos que decidieron autoevacuarse en cuanto empezaron a sentir el olor a gas y luego fueron alertados del problema.

En su caso, la mujer se encontraba en su trabajo cuando recibió el alerta de otros vecinos sobre el pedido de cortar la luz en cada domicilio. "Los mensajes eran alarmantes, familias que se iban a la plaza porque no soportaban el olor, otros preocupados por una pareja de viejitos que n o salía, y yo tenía a mis animales solos en mi casa", describió aun conmocionada.

Ante esta situación es que Claudio logó legar a su casa, ingresar, cortar la luz y luego se fue con otra mujer y sus hijos a la plaza cercana donde se sentían más seguras.

"Nos cansamos de llamar a Camuzzi y a la Municipalidad, no atendían. Ahora están acá pero pasó un montón de tiempo hasta que llegaron", denunció la vecina, quien contó además que también habían llamado a los Bomberos.

Tres operarios de la empresa tercerizada que trabaja en el cordón cuneta y un empleado municipal fueron trasladados al Hospital de Plottier ya que estaban descompuestos por su cercanía a la pérdida de gas. Algunos vecinos también se sentían descompuestos.