Noche de la Pizza y la Empanada: uno por uno, los locales que tienen descuentos en Neuquén y Cipolletti
El evento que ocurrirá esta semana tendrá importantes descuentos en varios puntos de la ciudad de Neuquén y alrededores.
La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anunció la realización de la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”. Neuquén no se quedó afuera y varios locales de la capital y alrededores ofrecen promos.
En un comunicado desde la asociación afirmaron que se trata del "encuentro gastronómico más federal y esperado del calendario".
Ese día, miles de argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional. Como cada año, la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.
En ediciones anteriores, más de 1.500 locales en todo el país formaron parte de la iniciativa, logrando duplicar o incluso triplicar sus ventas en una sola noche.
El evento se celebra este martes 16 de septiembre en todo el país y los comercios adheridos se actualizan en tiempo real en el sitio oficial.
Cuáles son los locales adheridos en Neuquén y alrededores
Los comercios neuquinos no podían quedarse afuera de un evento de este calibre. En la página oficial de la Noche de la Pizza y la Empanada hay 6 comercios adheridos en Neuquén Capital y otros cuatro en ciudades cercanas.
En Neuquén figuran tres locales en la zona céntrica de la ciudad, uno en barrio Cumelén, uno en Unión de Mayo y uno en el norte, en la zona del barrio Terrazas del Neuquén.
Los comercios adheridos de la zona céntrica son:
- Kiosco de Empanadas Avellaneda, ubicado en Islas Malvinas al 290. Las promociones que ofrecen son solo en efectivo y en salón. Tiene 3x2 en empanadas y 50% de descuento en pizzas.
- Big Pizza B Blanca, ubicado en Buenos Aires al 252. Ofrece 50% de descuento en pizzas con todos los medios de pago para take away.
- Olivia, ubicado en Julio Argentino Roca al 298. Ofrece también 50% de descuento en pizzas para take away con todos los medios de pago.
Los otros locales de Neuquén capital son:
- Central de Pizzas y Empanadas, ubicado en Belgrano al 2178 en barrio Cumelén. Ofrece 50% de descuento en pizzas para retirar con todos los medios de pago.
- Solo Empanadas, ubicado en Avenida del Trabajador al 3382 en barrio Unión de Mayo. Ofrece 3x2 en empanadas y 50% de descuento en pizzas. Ambas promociones son únicamente en efectivo y en salón.
- Lo de Pablo, ubicada en Quilembai 3090 en barrio Terrazas del Neuquén. Ofrece 50% de descuento en pizzas solo en efectivo.
Los dos locales adheridos de Plottier son:
- Olivia, ubicado justo en el límite con Neuquén en la calle Río Colorado al 152. Ofrece 50% de descuento en pizzas con todos los medios de pago, para retirar.
- Di Tutto, ubicado en Percy Clark al 1700. Ofrece 3x2 en empanadas para retirar con todos los medios de pago.
En Cipolletti también hay dos locales que adhieren a la Noche de la Pizza y la Empanada:
- Lo de Jacinto, ubicado en Leandro N. Alem 157. Ofrece 3x2 en empanadas solo en efectivo y para retirar.
- Olivia, ubicado en Leandro N. Alem al 1100. Ofrece 50% de descuento en pizzas con todos los medios de pago para retirar.
