Noche de la Pizza y la Empanada: uno por uno, los locales que tienen descuentos en Neuquén y Cipolletti

El evento que ocurrirá esta semana tendrá importantes descuentos en varios puntos de la ciudad de Neuquén y alrededores.

La Noche de la Pizza y la Empanada llega a Neuquén con grandes descuentos.

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anunció la realización de la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada” . Neuquén no se quedó afuera y varios locales de la capital y alrededores ofrecen promos.

En un comunicado desde la asociación afirmaron que se trata del "encuentro gastronómico más federal y esperado del calendario".

Ese día, miles de argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional . Como cada año, la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas , con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.

flyer noche de la pizza

En ediciones anteriores, más de 1.500 locales en todo el país formaron parte de la iniciativa, logrando duplicar o incluso triplicar sus ventas en una sola noche.

El evento se celebra este martes 16 de septiembre en todo el país y los comercios adheridos se actualizan en tiempo real en el sitio oficial.

Cuáles son los locales adheridos en Neuquén y alrededores

Los comercios neuquinos no podían quedarse afuera de un evento de este calibre. En la página oficial de la Noche de la Pizza y la Empanada hay 6 comercios adheridos en Neuquén Capital y otros cuatro en ciudades cercanas.

En Neuquén figuran tres locales en la zona céntrica de la ciudad, uno en barrio Cumelén, uno en Unión de Mayo y uno en el norte, en la zona del barrio Terrazas del Neuquén.

Los comercios adheridos de la zona céntrica son:

Kiosco de Empanadas Avellaneda , ubicado en Islas Malvinas al 290. Las promociones que ofrecen son solo en efectivo y en salón. Tiene 3x2 en empanadas y 50% de descuento en pizzas.

, ubicado en Islas Malvinas al 290. Las promociones que ofrecen son solo en efectivo y en salón. Tiene 3x2 en empanadas y 50% de descuento en pizzas. Big Pizza B Blanca , ubicado en Buenos Aires al 252. Ofrece 50% de descuento en pizzas con todos los medios de pago para take away.

, ubicado en Buenos Aires al 252. Ofrece 50% de descuento en pizzas con todos los medios de pago para take away. Olivia, ubicado en Julio Argentino Roca al 298. Ofrece también 50% de descuento en pizzas para take away con todos los medios de pago.

APYCE-013

Los otros locales de Neuquén capital son:

Central de Pizzas y Empanadas , ubicado en Belgrano al 2178 en barrio Cumelén. Ofrece 50% de descuento en pizzas para retirar con todos los medios de pago.

, ubicado en Belgrano al 2178 en barrio Cumelén. Ofrece 50% de descuento en pizzas para retirar con todos los medios de pago. Solo Empanadas , ubicado en Avenida del Trabajador al 3382 en barrio Unión de Mayo. Ofrece 3x2 en empanadas y 50% de descuento en pizzas. Ambas promociones son únicamente en efectivo y en salón.

, ubicado en Avenida del Trabajador al 3382 en barrio Unión de Mayo. Ofrece 3x2 en empanadas y 50% de descuento en pizzas. Ambas promociones son únicamente en efectivo y en salón. Lo de Pablo, ubicada en Quilembai 3090 en barrio Terrazas del Neuquén. Ofrece 50% de descuento en pizzas solo en efectivo.

Los dos locales adheridos de Plottier son:

Olivia , ubicado justo en el límite con Neuquén en la calle Río Colorado al 152. Ofrece 50% de descuento en pizzas con todos los medios de pago, para retirar.

, ubicado justo en el límite con Neuquén en la calle Río Colorado al 152. Ofrece 50% de descuento en pizzas con todos los medios de pago, para retirar. Di Tutto, ubicado en Percy Clark al 1700. Ofrece 3x2 en empanadas para retirar con todos los medios de pago.

En Cipolletti también hay dos locales que adhieren a la Noche de la Pizza y la Empanada: