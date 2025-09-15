Desde Francia, llegó un camión para Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

La donación enviada por la organización internacional SPAI ya llegó a la ciudad cordillerana y este lunes por la tarde será presentada a la comunidad.

Una organización internacional que se dedica a equipar cuarteles de bomberos envió una importante donación al cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes . Este lunes por la tarde presentarán el nuevo camión autobomba a la comunidad en la plaza central.

Se trata de la organización Sapeurs Pompiers d'Actions Internationales ( SPAI) la que envió este camión que favorecerá la acción del cuartel de bomberos neuquino.

Según comunicaron a LMNeuquén este logro fue el resultado del trabajo conjunto con la Asociación Amigos de la Patagonia (AAP), ONG local que cubrió los costos de importación para traer el camión desde Francia hasta San Martín de los Andes.

"Este esfuerzo fue posible gracias a las donaciones recibidas en la campaña de recaudación impulsada por la AAP junto a Alan Schwer y Sofia Nemenmann durante la temporada de incendios 2024/2025, que tuvo como objetivo fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias en la región", detallaron en un comunicado.

camión bomberos voluntarios de san martin de los andes

SPAI es una organización sin fines de lucro con sede en Francia, integrada por bomberos profesionales y voluntarios de distintos países. Colabora con cuarteles de América Latina para fortalecer sus capacidades frente a situaciones de riesgo.

Alan Emmanuel Traballoni, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes expresó: “Agradecemos la ayuda inmensa de SPAI y el acompañamiento para concretarlo de la Asociación Amigos de la Patagonia. Confiamos en que es una puerta de entrada para otras donaciones a distintos cuarteles de la zona”.

Donación

Además de la donación del camión, un equipo de instructores de SPAI viajó a la Patagonia argentina para brindar capacitaciones especializadas en rescate en altura y buceo, destinadas a bomberos de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Junín de los Andes.

camión bomberos voluntarios de san martin de los andes

La Asociación Amigos de la Patagonia acompañó este tipo de iniciativas como parte de su compromiso con las comunidades locales y su misión de promover la conciencia ambiental y la acción colectiva. Fundada en 1999 en San Martín de los Andes, la organización lleva más de 25 años trabajando en educación ambiental y restauración ecológica en la Patagonia.

Fabian González, prensa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes contó además que este lunes a las 17 en la plaza central exhibirán la donación para que la comunidad sepa del nuevo camión autobomba.

El bombero informó además que en los últimos meses ya venían recibiendo donaciones de esta organización de Francia que envió equipos para rescate de en altura y rescate con cuerda. También equipos para el grupo de buceo.

Cuartel de Bomberos San Martín de los Andes. Federico Soto

En cuanto al camión indicó que se trata de un Renault M210 Midliner Fire Engine 4x4, con carrocería Camiva CCF 4000. Es un camión de combate forestal con capacidad para 3 bomberos y 1 chofer, con protección de cabina y entrada de agua de 110 para succión en cursos de agua. Cuenta también con salida de devanadera, 1 carretel de manga de 45, una salida de 45, dos salidas de 70, una salida de una pulgada y una carga de 70. Carga hasta 4 mil litros de agua y vacío pesa 7500kg

"Es una herramienta importantísima para la institución porque al ser 4x4, por el lugar donde vivimos, nos va a ayudar a ingresar a lugares que no podemos acceder con otros vehículos. Es super operativo para nosotros y obviamente también para la comunidad", destacó.

González contó también que SPAI es una fundación que ya viene trabajando en diferentes lugares de Argentina y que ellos lo conocieron luego de su acción en Junín de los Andes.