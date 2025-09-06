Grave accidente de tránsito en Ruta 237: desbarrancaron en una curva

En menos de dos semanas, se registraron dos siniestros viales graves en cercanías a Piedra del Águila, sobre Ruta Nacional N°237.

En la camioneta que desbarrancó iban cinco personas, dos de las cuales sufrieron heridas de consideración.

La Ruta Nacional N°237 volvió a ser escenario de un grave accidente de tránsito . Este sábado por la mañana, a la altura del kilómetro 1440, una camioneta Volkswagen volcó tras perder el control en una curva y terminó cayendo a un barranco, informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

En el vehículo viajaban cinco personas; dos de ellas resultaron con heridas de gravedad y debieron ser trasladadas al hospital local.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:18 de este sábado, cuando personal del hospital dio aviso de la emergencia y se convocó a bomberos voluntarios mediante VHF. Al llegar al lugar, constataron que la camioneta había salido de la cinta asfáltica producto de la velocidad y las características del camino. En el operativo trabajaron también efectivos de Tránsito Policial y personal sanitario.

La gravedad del hecho volvió a recordar el antecedente de otro siniestro vial con consecuencias graves para uno de los damnificados.

Se trata del vuelco del pasado 25 de agosto, apenas a 20 kilómetros de distancia, en el kilómetro 1420. Allí, otro vehículo protagonizó un vuelco con consecuencias similares. En esa oportunidad, una Chevrolet Tracker con cuatro ocupantes mordió la banquina y dio al menos cuatro giros sobre la banquina contraria.

Uno de los ocupantes fue despedido del habitáculo por no llevar colocado el cinturón de seguridad, lo que agravó sus lesiones. Todos los involucrados fueron trasladados al hospital con traumatismos de distinta consideración.

Estos dos siniestros, en menos de dos semanas, encendieron las alarmas sobre la peligrosidad del tramo de la Ruta 237, en especial en curvas cerradas y sectores de montaña, donde los descuidos al volante o la velocidad excesiva pueden terminar en tragedia.

Recomendaciones clave para transitar en Ruta 237

Desde Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, ofrecieron algunas recomendaciones clave para reducir el riesgo de un accidente de tránsito y prevenir tragedias.

Uso obligatorio del cinturón de seguridad: tanto en asientos delanteros como traseros. Reduce hasta un 60% el riesgo de lesiones graves o fatales.

Velocidad adecuada : respetar las velocidades máximas y adaptarlas a las condiciones del camino, especialmente en curvas cerradas o tramos de montaña.

Distancia de frenado : mantener siempre una distancia prudente con el vehículo que circula adelante, ya que a mayor velocidad, mayor es la distancia necesaria para frenar.

: mantener siempre una distancia prudente con el vehículo que circula adelante, ya que a mayor velocidad, mayor es la distancia necesaria para frenar. Atención plena al volante : evitar distracciones (uso de celular, manipulación de dispositivos) que disminuyen los reflejos en maniobras de emergencia.

: evitar distracciones (uso de celular, manipulación de dispositivos) que disminuyen los reflejos en maniobras de emergencia. Estado del conductor: no conducir bajo efectos del alcohol, medicamentos o fatiga, factores que aumentan considerablemente el riesgo de incidentes.

Los dos siniestros recientes son un recordatorio de que es fundamental conocer la geografía del lugar y asumir un manejo defensivo, que respete las normas de tránsito.