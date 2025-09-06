Una mujer perdió la vida tras el accidente de Ruta 237

El accidente ocurrió en un sector de la Ruta 237 conocido como la "Bajada de los Álamos". El resto de los ocupantes se encuentran fuera de peligro.

Este sábado por la mañana, producto de un accidente de tránsito sobre la Ruta 237 , falleció una mujer. La tragedia ocurrió luego de que la camioneta en la que viajaba perdiera el control en una curva y cayera a un barranco.

El accidente tuvo lugar esta mañana, alrededor de las 8:15 a la altura del kilómetro 1440 de la Ruta 237, en el sector denominado Bajada de los Álamos. El siniestro fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok color blanco, que viajaba desde Neuquén con destino a Bariloche.

El comisario Raúl Levio, jefe de Tránsito de Piedra del Águila, explicó a LMNeuquén que, por razones que aún se intentan determinar, el vehículo perdió el control en una curva y mordió la banquina.

Presuntamente, el conductor maniobró para regresar a la ruta pero se pasó al carril contrario y, al intentar estabilizar la camioneta, volvió a desviarse, impactando contra el guardarrail. En ese momento, el rodado salió despedido y quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas en la subbanquina, a unos 30 metros de distancia.

Levio aseguró que en ese tramo “el estado de la ruta es bueno, al igual que el clima cuando ocurrió el accidente; no había ninguna anormalidad”. Según pudo constatar el personal de bomberos que asistió al lugar, la camioneta se habría salido del camino producto de la alta velocidad.

¿Qué se sabe de la víctima fatal?

A bordo del vehículo viajaban cinco personas, dos hombres y tres mujeres. Desafortunadamente, producto de la gravedad del impacto, una de las ocupantes que se encontraba en la parte trasera de la camioneta, perdió la vida. Aunque no trascendió la identidad de la victima, se pudo conocer que era una mujer de 75 años de edad.

vuelco ruta 237 Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila

El resto de los familiares, fueron trasladados al hospital para realizarles estudios de complejidad pero ninguno de ellos sufrió heridas de gravedad. "Están estables y se encuentran fuera de peligro", expresó el comisario.

Otro accidente en la Ruta 237

La Ruta Nacional N°237 es una de las más transitadas de la región. Durante los fines de semana, y especialmente en temporadas altas de turismo, el caudal de vehículos aumenta, ya que conecta Neuquén capital con los destinos cordilleranos. Además, llama la atención que este camino sea un escenario recurrente de vuelcos y accidentes de tránsito.

Hace poco menos de dos semanas, hubo un accidente de características similares en esa misma ruta. El 25 de agosto, una familia viajaba a bordo de una Chevrolet Tracker desde Neuquén hacia San Martín de los Andes cuando el conductor mordió banquina, perdió el control y tras dar siete tumbos, la camioneta quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, al costado de la cinta asfáltica.

Vuelco en la Ruta 237

Debido a la gravedad del impacto, uno de los ocupantes, un joven de 27 años que viajaba junto a sus padres y su hermano, debió ser trasladado al hospital de Cutral Co. Afortunadamente, el resto de los ocupantes no sufrió heridas graves y fueron atendidos en el lugar, sin necesidad de traslado de urgencia.